11:30 03.08.2022 (обновлено: 14:41 03.08.2022)
Захарова назвала Косово территорией экспериментов "черных" трансплантологов
Представитель МИД Захарова назвала Косово полигоном для работы "черных" трансплантологов
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Косово полигоном для работы "черных" трансплантологов в период вооруженного конфликта в регионе.
"Это территория, где людей заживо препарировали, вынимая внутренние органы для продажи тем людям, которые на Западе, безусловно, я не оговорилась, это именно так, на Западе стояли в очереди на операции по пересадке органов", — сказала она в ходе своей утренней программы на радио Sputnik.
По ее словам, эта практика началась, когда "Косово превратилось в страшную черную дыру", где людей специально убивали "для продажи их внутренних органов".
ПАСЕ 7 января 2011 года опубликовала доклад, в котором утверждалось, что члены "Освободительной армии Косова" в конце 1990-х — начале 2000-х годов были причастны к наркоторговле, похищениям и убийству людей, торговле человеческими органами. Это стало поводом для создания специального суда, который рассматривает серьезные трансграничные преступления, военные преступления и преступления против человечности, совершенные в 1998-2000 годах в регионе.
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