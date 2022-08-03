https://ria.ru/20220803/kosovo-1806876324.html

Захарова назвала Косово территорией экспериментов "черных" трансплантологов

Захарова назвала Косово территорией экспериментов "черных" трансплантологов - РИА Новости, 03.08.2022

Захарова назвала Косово территорией экспериментов "черных" трансплантологов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Косово полигоном для работы "черных" трансплантологов в период вооруженного конфликта в регионе. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T11:30

2022-08-03T11:30

2022-08-03T14:41

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Косово полигоном для работы "черных" трансплантологов в период вооруженного конфликта в регионе.По ее словам, эта практика началась, когда "Косово превратилось в страшную черную дыру", где людей специально убивали "для продажи их внутренних органов".ПАСЕ 7 января 2011 года опубликовала доклад, в котором утверждалось, что члены "Освободительной армии Косова" в конце 1990-х — начале 2000-х годов были причастны к наркоторговле, похищениям и убийству людей, торговле человеческими органами. Это стало поводом для создания специального суда, который рассматривает серьезные трансграничные преступления, военные преступления и преступления против человечности, совершенные в 1998-2000 годах в регионе.

https://ria.ru/20220802/kosovo-1806549766.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, косово, парламентская ассамблея совета европы, освободительная армия косово