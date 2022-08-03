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Захарова назвала Косово территорией экспериментов "черных" трансплантологов - РИА Новости, 03.08.2022
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Захарова назвала Косово территорией экспериментов "черных" трансплантологов
Захарова назвала Косово территорией экспериментов "черных" трансплантологов - РИА Новости, 03.08.2022
Захарова назвала Косово территорией экспериментов "черных" трансплантологов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Косово полигоном для работы "черных" трансплантологов в период вооруженного конфликта в регионе. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T11:30
2022-08-03T14:41
в мире
косово
парламентская ассамблея совета европы
освободительная армия косово
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Косово полигоном для работы "черных" трансплантологов в период вооруженного конфликта в регионе.По ее словам, эта практика началась, когда "Косово превратилось в страшную черную дыру", где людей специально убивали "для продажи их внутренних органов".ПАСЕ 7 января 2011 года опубликовала доклад, в котором утверждалось, что члены "Освободительной армии Косова" в конце 1990-х — начале 2000-х годов были причастны к наркоторговле, похищениям и убийству людей, торговле человеческими органами. Это стало поводом для создания специального суда, который рассматривает серьезные трансграничные преступления, военные преступления и преступления против человечности, совершенные в 1998-2000 годах в регионе.
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в мире, косово, парламентская ассамблея совета европы, освободительная армия косово
11:30 03.08.2022 (обновлено: 14:41 03.08.2022)
 
Захарова назвала Косово территорией экспериментов "черных" трансплантологов

Представитель МИД Захарова назвала Косово полигоном для работы "черных" трансплантологов

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Косово полигоном для работы "черных" трансплантологов в период вооруженного конфликта в регионе.

"Это территория, где людей заживо препарировали, вынимая внутренние органы для продажи тем людям, которые на Западе, безусловно, я не оговорилась, это именно так, на Западе стояли в очереди на операции по пересадке органов", — сказала она в ходе своей утренней программы на радио Sputnik.

По ее словам, эта практика началась, когда "Косово превратилось в страшную черную дыру", где людей специально убивали "для продажи их внутренних органов".
ПАСЕ 7 января 2011 года опубликовала доклад, в котором утверждалось, что члены "Освободительной армии Косова" в конце 1990-х — начале 2000-х годов были причастны к наркоторговле, похищениям и убийству людей, торговле человеческими органами. Это стало поводом для создания специального суда, который рассматривает серьезные трансграничные преступления, военные преступления и преступления против человечности, совершенные в 1998-2000 годах в регионе.
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