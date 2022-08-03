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Командир артиллерийского дивизиона с позывным Корса погибла в ДНР - РИА Новости, 03.08.2022
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Командир артиллерийского дивизиона с позывным Корса погибла в ДНР
Командир артиллерийского дивизиона с позывным Корса погибла в ДНР - РИА Новости, 03.08.2022
Командир артиллерийского дивизиона с позывным Корса погибла в ДНР
Командир реактивного артиллерийского дивизиона в Донецкой Народной Республике Ольга Качура (позывной Корса) трагически погибла, заявил мэр Горловки Иван... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T15:38
2022-08-03T17:40
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
владимир путин
россия
украина
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ДОНЕЦК, 3 авг — РИА Новости. Командир реактивного артиллерийского дивизиона в Донецкой Народной Республике Ольга Качура (позывной Корса) трагически погибла, заявил мэр Горловки Иван Приходько.Она была полковником гвардии и почетным гражданином Горловки.Также чиновник назвал военнослужащую победоносной и непоколебимой женщиной.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
https://ria.ru/20220803/mina-1806860362.html
горловка
донецкая народная республика
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в мире, горловка, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, владимир путин, россия, украина
15:38 03.08.2022 (обновлено: 17:40 03.08.2022)
 
Командир артиллерийского дивизиона с позывным Корса погибла в ДНР

В ДНР погибла командир дивизиона реактивной артиллерии Ольга Качура с позывным Корса

© Фото из личного архиваКачура Ольга Сергеевна, позывной "Корса"
Качура Ольга Сергеевна, позывной Корса
© Фото из личного архива
Качура Ольга Сергеевна, позывной "Корса". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 авг — РИА Новости. Командир реактивного артиллерийского дивизиона в Донецкой Народной Республике Ольга Качура (позывной Корса) трагически погибла, заявил мэр Горловки Иван Приходько.
Она была полковником гвардии и почетным гражданином Горловки.

"От лица всех горловчан я выражаю искренние соболезнования семье Ольги Сергеевны, всем, кто ее знал и любил. Это невосполнимая утрата для всех нас!" — сказал Приходько.

Также чиновник назвал военнослужащую победоносной и непоколебимой женщиной.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ПутинРоссияУкраина
 
 
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