https://ria.ru/20220803/korsa-1806974131.html

Командир артиллерийского дивизиона с позывным Корса погибла в ДНР

Командир артиллерийского дивизиона с позывным Корса погибла в ДНР - РИА Новости, 03.08.2022

Командир артиллерийского дивизиона с позывным Корса погибла в ДНР

Командир реактивного артиллерийского дивизиона в Донецкой Народной Республике Ольга Качура (позывной Корса) трагически погибла, заявил мэр Горловки Иван... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T15:38

2022-08-03T15:38

2022-08-03T17:40

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

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ситуация в днр и лнр

владимир путин

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ДОНЕЦК, 3 авг — РИА Новости. Командир реактивного артиллерийского дивизиона в Донецкой Народной Республике Ольга Качура (позывной Корса) трагически погибла, заявил мэр Горловки Иван Приходько.Она была полковником гвардии и почетным гражданином Горловки.Также чиновник назвал военнослужащую победоносной и непоколебимой женщиной.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.

https://ria.ru/20220803/mina-1806860362.html

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, горловка, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, владимир путин, россия, украина