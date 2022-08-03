В России за сутки госпитализировали 2038 заболевших COVID-19
В России за сутки выявили 14 638 случаев COVID-19, выздоровели 10 266, умерли 43 человека
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Более 14,6 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, более двух тысяч человек госпитализированы, умерли 43 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 3 августа 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2038 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 3,9%", - говорится в сообщении. Рост числа новых случаев отмечен в 34 регионах, снижение - в 45, ситуация не изменилась - в шести.
Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 10 266 человек, это на 19,7% больше по сравнению со 2 августа. "Выявлено 14 638 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 43 человека", - говорится в сообщении.
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