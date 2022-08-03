https://ria.ru/20220803/koronavirus-1806877155.html

В России за сутки госпитализировали 2038 заболевших COVID-19

В России за сутки госпитализировали 2038 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 03.08.2022

В России за сутки госпитализировали 2038 заболевших COVID-19

Более 14,6 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, более двух тысяч человек госпитализированы, умерли 43 человека, сообщили журналистам в... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T11:33

2022-08-03T11:33

2022-08-03T11:33

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Более 14,6 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, более двух тысяч человек госпитализированы, умерли 43 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 3 августа 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2038 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 3,9%", - говорится в сообщении. Рост числа новых случаев отмечен в 34 регионах, снижение - в 45, ситуация не изменилась - в шести.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 10 266 человек, это на 19,7% больше по сравнению со 2 августа. "Выявлено 14 638 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 43 человека", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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