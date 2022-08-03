https://ria.ru/20220803/konkurs-1807026253.html

Объявлен официальный старт конкурсу журналистского мастерства FishCorr

Объявлен официальный старт конкурсу журналистского мастерства FishCorr - РИА Новости, 03.08.2022

Объявлен официальный старт конкурсу журналистского мастерства FishCorr

Объявлен официальный старт конкурсу журналистского мастерства FishCorr. Премия FishCorr учреждена Росрыболовством в 2019 году и присуждается ежегодно за... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T17:40

2022-08-03T17:40

2022-08-03T17:40

пресс-релизы

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МОСКВА, 3 авг - Объединенная пресс-служба Росрыболовства. Объявлен официальный старт конкурсу журналистского мастерства FishCorr. Премия FishCorr учреждена Росрыболовством в 2019 году и присуждается ежегодно за популяризацию рыбопромышленной отрасли и ее устойчивое развитие.В премии могут принять участие представители различных СМИ, а также авторы интернет-изданий и блогеры.Победители определяются в 6 номинациях, каждая из которых предполагает высокий уровень материалов: Лучший фильм/специальный репортаж по тематике развития рыбохозяйственной отрасли и восстановления водных биоресурсов; Лучший материал в федеральных СМИ; Лучший материал в региональных СМИ; Лучший материал в отраслевых СМИ; Лучшее СМИ или автор, активно освещающие тему экологии и восстановления водных биоресурсов; Лучший фотоматериал на тему развития рыбопромышленной отрасли и восстановления водных биоресурсов.Организатором и генеральным партнером конкурса выступает ФГБУ "Главрыбвод", подведомственное учреждение Росрыболовства. В состав жюри вошли представители Союза журналистов России, Российской Ассоциации по связям с общественностью(РАСО), Российского экологического общества и других ведущих профессиональных ассоциаций.Генеральным информационным партнером конкурса выступает РИА Новости. Официальный информационный партнер - ведущий отраслевой журнал "Русская рыба".Оргкомитет принимает статьи, репортажи, фильмы и фотографии, опубликованные в СМИ в период с 1 января 2022 года до 15 сентября 2022 года. Каждый участник может предложить не более 3 информационных материалов и/или 10 фотографий. Все условия участия представлены в Положении о конкурсе на сайте ФГБУ "Главрыбвод". Участие в конкурсе бесплатное.Окончание приема заявок для участия в конкурсе: 15 сентября 2022 года.Материалы необходимо направлять в адрес Оргкомитета конкурса: info@esipova.ru с пометкой "Конкурс FishCorr".Церемония награждения лауреатов конкурса состоится в Санкт-Петербурге 21-23 сентября в рамках V Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий Global Fishery Forum&Seafood Expo Russia 2022.Подробная информация о конкурсе FishCorr представлена на сайте ФГБУ "Главрыбвод".Справка:Журналистская отраслевая премия FishCorr учреждена Росрыболовством в 2019 году. Инициатором и организатором выступает Росрыболовство совместно с ФГБУ "Главрыбвод". В 2021 году в конкурсе участвовало более 100 работ, заявки поступили от представителей федеральных и региональных телевизионных каналов, печатных и интернет СМИ, отраслевых изданий, телеграм-каналов.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы