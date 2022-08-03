https://ria.ru/20220803/konflikt-1806818101.html

В Китае заявили, что ядерный конфликт в мире не является неизбежным

В Китае заявили, что ядерный конфликт в мире не является неизбежным - РИА Новости, 03.08.2022

В Китае заявили, что ядерный конфликт в мире не является неизбежным

Ядерный конфликт не является неизбежным, хотя в мире сохраняется напряженность, заявил РИА Новости глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T01:52

2022-08-03T01:52

2022-08-03T01:52

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ООН, 3 авг - РИА Новости. Ядерный конфликт не является неизбежным, хотя в мире сохраняется напряженность, заявил РИА Новости глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг."Ситуация в мире напряженная, существуют конфликты, но я не считаю, что ядерная война неизбежна. Потому что все постоянные члены Совета безопасности привержены известной формуле о том, что ядерная война не может быть выиграна, и не должна быть развязана", - заявил РИА Новости Цонг на полях обзорной конференции по ДНЯО в ООН.Он подчеркнул, что приверженность этой формуле выразил и президент РФ Владимир Путин в послании к участникам конференции, а ранее в этом году с заявлением выступили и лидеры стран постоянных членов СБ ООН.

https://ria.ru/20220802/kitay-1806749783.html

китай

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в мире, оон, китай