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В Китае заявили, что ядерный конфликт в мире не является неизбежным - РИА Новости, 03.08.2022
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В Китае заявили, что ядерный конфликт в мире не является неизбежным
В Китае заявили, что ядерный конфликт в мире не является неизбежным - РИА Новости, 03.08.2022
В Китае заявили, что ядерный конфликт в мире не является неизбежным
Ядерный конфликт не является неизбежным, хотя в мире сохраняется напряженность, заявил РИА Новости глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T01:52
2022-08-03T01:52
в мире
оон
китай
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ООН, 3 авг - РИА Новости. Ядерный конфликт не является неизбежным, хотя в мире сохраняется напряженность, заявил РИА Новости глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг."Ситуация в мире напряженная, существуют конфликты, но я не считаю, что ядерная война неизбежна. Потому что все постоянные члены Совета безопасности привержены известной формуле о том, что ядерная война не может быть выиграна, и не должна быть развязана", - заявил РИА Новости Цонг на полях обзорной конференции по ДНЯО в ООН.Он подчеркнул, что приверженность этой формуле выразил и президент РФ Владимир Путин в послании к участникам конференции, а ранее в этом году с заявлением выступили и лидеры стран постоянных членов СБ ООН.
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в мире, оон, китай
01:52 03.08.2022
 
В Китае заявили, что ядерный конфликт в мире не является неизбежным

МИД КНР: ядерный конфликт в мире , несмотря на напряженность, не является неизбежным

© AP Photo / Ng Han GuanРакеты DF-17 во время военного парада в Пекине
Ракеты DF-17 во время военного парада в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
Ракеты DF-17 во время военного парада в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 3 авг - РИА Новости. Ядерный конфликт не является неизбежным, хотя в мире сохраняется напряженность, заявил РИА Новости глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг.
"Ситуация в мире напряженная, существуют конфликты, но я не считаю, что ядерная война неизбежна. Потому что все постоянные члены Совета безопасности привержены известной формуле о том, что ядерная война не может быть выиграна, и не должна быть развязана", - заявил РИА Новости Цонг на полях обзорной конференции по ДНЯО в ООН.
Он подчеркнул, что приверженность этой формуле выразил и президент РФ Владимир Путин в послании к участникам конференции, а ранее в этом году с заявлением выступили и лидеры стран постоянных членов СБ ООН.
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