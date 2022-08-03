https://ria.ru/20220803/konflikt-1806818101.html
В Китае заявили, что ядерный конфликт в мире не является неизбежным
В Китае заявили, что ядерный конфликт в мире не является неизбежным - РИА Новости, 03.08.2022
В Китае заявили, что ядерный конфликт в мире не является неизбежным
Ядерный конфликт не является неизбежным, хотя в мире сохраняется напряженность, заявил РИА Новости глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T01:52
2022-08-03T01:52
2022-08-03T01:52
в мире
оон
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806512335_64:364:3057:2048_1920x0_80_0_0_f25319bb6d6d03543cf9e7bbd79bed40.jpg
ООН, 3 авг - РИА Новости. Ядерный конфликт не является неизбежным, хотя в мире сохраняется напряженность, заявил РИА Новости глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг."Ситуация в мире напряженная, существуют конфликты, но я не считаю, что ядерная война неизбежна. Потому что все постоянные члены Совета безопасности привержены известной формуле о том, что ядерная война не может быть выиграна, и не должна быть развязана", - заявил РИА Новости Цонг на полях обзорной конференции по ДНЯО в ООН.Он подчеркнул, что приверженность этой формуле выразил и президент РФ Владимир Путин в послании к участникам конференции, а ранее в этом году с заявлением выступили и лидеры стран постоянных членов СБ ООН.
https://ria.ru/20220802/kitay-1806749783.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806512335_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f38b070bb0bca3b01f9adfb598b2a9c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оон, китай
В Китае заявили, что ядерный конфликт в мире не является неизбежным
МИД КНР: ядерный конфликт в мире , несмотря на напряженность, не является неизбежным