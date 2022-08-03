https://ria.ru/20220803/kitay-1806837299.html

Армия Китая опубликовала фотографии с военных учений вблизи Тайваня

Армия Китая опубликовала фотографии с военных учений вблизи Тайваня - РИА Новости, 03.08.2022

Армия Китая опубликовала фотографии с военных учений вблизи Тайваня

Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в среду опубликовала фотографии с военных учений у берегов Тайваня. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T09:04

2022-08-03T09:04

2022-08-03T09:04

в мире

нэнси пелоси

китай

тайвань

сша

народно-освободительная армия китая

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ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости. Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в среду опубликовала фотографии с военных учений у берегов Тайваня."Третьего августа Восточная зона боевого командования НОАК в северной, юго-западной и юго-восточной акваториях у берегов Тайваня организовала совместные боевые учения с участием ВМС, ВВС, ракетных войск, сил стратегической поддержки, объединённых сил тылового обеспечения", - говорится в сообщении в официальном аккаунте Восточной зоны боевого командования НОАК в социальной сети WeChat.Сообщение сопровождает ряд фотографий, на которых запечатлены военные корабли, авиация, а также военная техника.Народно-освободительная армия Китая (НОАК) во вторник начала серию военных операций и учений в северной, юго-западной и юго-восточной акваториях у берегов Тайваня, сообщало ранее Центральное телевидение Китая со ссылкой на официального представителя Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.Второго августа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлилась в аэропорту Тайбэя. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220803/tayvan-1806817846.html

https://ria.ru/20220803/otvet-1806815325.html

китай

тайвань

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нэнси пелоси, китай, тайвань, сша, народно-освободительная армия китая