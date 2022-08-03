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"Фуд-сити" готов закупать херсонскую продукцию, заявил Хуснуллин - РИА Новости, 03.08.2022
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"Фуд-сити" готов закупать херсонскую продукцию, заявил Хуснуллин
"Фуд-сити" готов закупать херсонскую продукцию, заявил Хуснуллин - РИА Новости, 03.08.2022
"Фуд-сити" готов закупать херсонскую продукцию, заявил Хуснуллин
Крупнейший оптово-розничный продовольственный центр РФ "Фуд сити" готов закупать сельхозпродукцию из Херсонской области, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T14:12
2022-08-03T15:16
экономика
херсонская область
украина
россия
марат хуснуллин
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ХЕРСОН, 3 авг - РИА Новости. Крупнейший оптово-розничный продовольственный центр РФ "Фуд сити" готов закупать сельхозпродукцию из Херсонской области, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."У нас крупнейший оптовый покупатель "Фуд сити" готов сегодня закупать продукцию из Херсонской области. Я лично разговаривал с ними", - сказал Хуснуллин журналистам. Вице-премьер также сообщил, что в Херсонской области планируется создать государственное предприятие, которое будет заниматься закупкой сельхозпродукции у производителей.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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херсонская область
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экономика, херсонская область , украина, россия, марат хуснуллин
14:12 03.08.2022 (обновлено: 15:16 03.08.2022)
 
"Фуд-сити" готов закупать херсонскую продукцию, заявил Хуснуллин

Вице-премьер Хуснуллин: "Фуд-сити" готов закупать херсонскую сельхозпродукцию

© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкПосетители в центре оптовой и мелкооптовой торговли “Фуд Сити” в Москве
Посетители в центре оптовой и мелкооптовой торговли “Фуд Сити” в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Евгений Самарин
Перейти в фотобанк
Посетители в центре оптовой и мелкооптовой торговли “Фуд Сити” в Москве. Архивное фото
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ХЕРСОН, 3 авг - РИА Новости. Крупнейший оптово-розничный продовольственный центр РФ "Фуд сити" готов закупать сельхозпродукцию из Херсонской области, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"У нас крупнейший оптовый покупатель "Фуд сити" готов сегодня закупать продукцию из Херсонской области. Я лично разговаривал с ними", - сказал Хуснуллин журналистам. Вице-премьер также сообщил, что в Херсонской области планируется создать государственное предприятие, которое будет заниматься закупкой сельхозпродукции у производителей.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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ЭкономикаХерсонская областьУкраинаРоссияМарат Хуснуллин
 
 
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