https://ria.ru/20220803/kherson-1806935150.html

"Фуд-сити" готов закупать херсонскую продукцию, заявил Хуснуллин

"Фуд-сити" готов закупать херсонскую продукцию, заявил Хуснуллин - РИА Новости, 03.08.2022

"Фуд-сити" готов закупать херсонскую продукцию, заявил Хуснуллин

Крупнейший оптово-розничный продовольственный центр РФ "Фуд сити" готов закупать сельхозпродукцию из Херсонской области, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T14:12

2022-08-03T14:12

2022-08-03T15:16

экономика

херсонская область

украина

россия

марат хуснуллин

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ХЕРСОН, 3 авг - РИА Новости. Крупнейший оптово-розничный продовольственный центр РФ "Фуд сити" готов закупать сельхозпродукцию из Херсонской области, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."У нас крупнейший оптовый покупатель "Фуд сити" готов сегодня закупать продукцию из Херсонской области. Я лично разговаривал с ними", - сказал Хуснуллин журналистам. Вице-премьер также сообщил, что в Херсонской области планируется создать государственное предприятие, которое будет заниматься закупкой сельхозпродукции у производителей.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220717/arbuz-1802883224.html

херсонская область

украина

россия

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Кирилл Волков

экономика, херсонская область , украина, россия, марат хуснуллин