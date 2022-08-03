https://ria.ru/20220803/khabenskiy-1806918243.html
Хабенский и Башмет выступят на концерте к 80-летию "Ленинградской" симфонии
Хабенский и Башмет выступят на концерте к 80-летию "Ленинградской" симфонии - РИА Новости, 03.08.2022
Хабенский и Башмет выступят на концерте к 80-летию "Ленинградской" симфонии
Девятого августа в Санкт-Петербурге на стрелке Васильевского острова пройдет концерт "Ленинградская симфония на берегах Невы", сообщает пресс-служба Русского... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T14:10
2022-08-03T14:10
2022-08-03T14:10
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Девятого августа в Санкт-Петербурге на стрелке Васильевского острова пройдет концерт "Ленинградская симфония на берегах Невы", сообщает пресс-служба Русского концертного агентства. Он посвящен 80-летию со дня исполнения Симфонии №7 ("Ленинградской") Дмитрия Шостаковича. Именно 9 августа в 1942 году произведение прозвучало в блокадном Ленинграде. На концерте в Петербурге легендарную композицию исполнит Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета. В мероприятии также участвуют Константин Хабенский, Светлана Крючкова, Владимир Ильин, Андрей Кончаловский, Алексей Гуськов, Евгений Ткачук, Вита Корниенко. Художественный руководитель проекта – Юрий Башмет, режиссер – Виктор Крамер. Концерт будет сопровождаться световым и визуальным шоу.В качестве почетных гостей будут приглашены ветераны Великой Отечественной войны, защитники и жители блокадного Ленинграда, труженики тыла.
https://ria.ru/20220725/orkestr-1804783603.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, юрий башмет, константин хабенский, дмитрий шостакович, ленинград, музыка, андрей кончаловский
Хабенский и Башмет выступят на концерте к 80-летию "Ленинградской" симфонии
Хабенский и Башмет выступят в Петербурге на 80-летие исполнения "Ленинградской" симфонии
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Девятого августа в Санкт-Петербурге на стрелке Васильевского острова пройдет концерт "Ленинградская симфония на берегах Невы", сообщает пресс-служба Русского концертного агентства.
Он посвящен 80-летию со дня исполнения Симфонии №7 ("Ленинградской") Дмитрия Шостаковича. Именно 9 августа в 1942 году произведение прозвучало в блокадном Ленинграде.
На концерте в Петербурге легендарную композицию исполнит Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета.
В мероприятии также участвуют Константин Хабенский, Светлана Крючкова, Владимир Ильин, Андрей Кончаловский, Алексей Гуськов, Евгений Ткачук, Вита Корниенко.
Художественный руководитель проекта – Юрий Башмет, режиссер – Виктор Крамер. Концерт будет сопровождаться световым и визуальным шоу.
В качестве почетных гостей будут приглашены ветераны Великой Отечественной войны, защитники и жители блокадного Ленинграда, труженики тыла.