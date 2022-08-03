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Хабенский и Башмет выступят на концерте к 80-летию "Ленинградской" симфонии - РИА Новости, 03.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220803/khabenskiy-1806918243.html
Хабенский и Башмет выступят на концерте к 80-летию "Ленинградской" симфонии
Хабенский и Башмет выступят на концерте к 80-летию "Ленинградской" симфонии - РИА Новости, 03.08.2022
Хабенский и Башмет выступят на концерте к 80-летию "Ленинградской" симфонии
Девятого августа в Санкт-Петербурге на стрелке Васильевского острова пройдет концерт "Ленинградская симфония на берегах Невы", сообщает пресс-служба Русского... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T14:10
2022-08-03T14:10
культура
новости культуры
юрий башмет
константин хабенский
дмитрий шостакович
ленинград
музыка
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Девятого августа в Санкт-Петербурге на стрелке Васильевского острова пройдет концерт "Ленинградская симфония на берегах Невы", сообщает пресс-служба Русского концертного агентства. Он посвящен 80-летию со дня исполнения Симфонии №7 ("Ленинградской") Дмитрия Шостаковича. Именно 9 августа в 1942 году произведение прозвучало в блокадном Ленинграде. На концерте в Петербурге легендарную композицию исполнит Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета. В мероприятии также участвуют Константин Хабенский, Светлана Крючкова, Владимир Ильин, Андрей Кончаловский, Алексей Гуськов, Евгений Ткачук, Вита Корниенко. Художественный руководитель проекта – Юрий Башмет, режиссер – Виктор Крамер. Концерт будет сопровождаться световым и визуальным шоу.В качестве почетных гостей будут приглашены ветераны Великой Отечественной войны, защитники и жители блокадного Ленинграда, труженики тыла.
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новости культуры, юрий башмет, константин хабенский, дмитрий шостакович, ленинград, музыка, андрей кончаловский
14:10 03.08.2022
 
Хабенский и Башмет выступят на концерте к 80-летию "Ленинградской" симфонии

Хабенский и Башмет выступят в Петербурге на 80-летие исполнения "Ленинградской" симфонии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет и актер Константин Хабенский
Художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Новая Россия Юрий Башмет и актер Константин Хабенский - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Девятого августа в Санкт-Петербурге на стрелке Васильевского острова пройдет концерт "Ленинградская симфония на берегах Невы", сообщает пресс-служба Русского концертного агентства.
Он посвящен 80-летию со дня исполнения Симфонии №7 ("Ленинградской") Дмитрия Шостаковича. Именно 9 августа в 1942 году произведение прозвучало в блокадном Ленинграде.
На концерте в Петербурге легендарную композицию исполнит Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета.
В мероприятии также участвуют Константин Хабенский, Светлана Крючкова, Владимир Ильин, Андрей Кончаловский, Алексей Гуськов, Евгений Ткачук, Вита Корниенко.
Художественный руководитель проекта – Юрий Башмет, режиссер – Виктор Крамер. Концерт будет сопровождаться световым и визуальным шоу.
В качестве почетных гостей будут приглашены ветераны Великой Отечественной войны, защитники и жители блокадного Ленинграда, труженики тыла.
Государственный академический русский народный ансамбль Россия - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
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КультураНовости культурыЮрий БашметКонстантин ХабенскийДмитрий ШостаковичЛенинградМузыкаАндрей Кончаловский
 
 
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