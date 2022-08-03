Рейтинг@Mail.ru
Пушилин посмертно присвоил звание героя ДНР полковнику Качуре - РИА Новости, 03.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220803/kachura-1807086685.html
Пушилин посмертно присвоил звание героя ДНР полковнику Качуре
Пушилин посмертно присвоил звание героя ДНР полковнику Качуре - РИА Новости, 03.08.2022
Пушилин посмертно присвоил звание героя ДНР полковнику Качуре
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посмертно присвоил звание героя ДНР погибшей замкомандира артиллерийского дивизиона Ольге Корсе Качуре,... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T20:25
2022-08-03T23:30
ситуация в днр и лнр
денис пушилин
специальная военная операция на украине
в мире
иван приходько
донецкая народная республика
горловка
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806984565_22:0:1800:1000_1920x0_80_0_0_060801a390764e44f72ef8ed240947c6.jpg
ДОНЕЦК, 3 авг — РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посмертно присвоил звание героя ДНР погибшей замкомандира артиллерийского дивизиона Ольге Корсе Качуре, говорится в тексте указа, опубликованного правительством ДНР.Ее наградили за "заслуги, &lt;...&gt; связанные с совершением геройского подвига, мужество и отвагу, проявленные в боях".О гибели Качуры сообщил мэр Горловки Иван Приходько. Она была полковником гвардии и почетным гражданином города.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
горловка
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806984565_372:0:1705:1000_1920x0_80_0_0_b964db0d74ffc3c34c5e51fe13c0a60f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ситуация в днр и лнр, денис пушилин, в мире, иван приходько, донецкая народная республика, горловка, россия, украина, владимир путин
20:25 03.08.2022 (обновлено: 23:30 03.08.2022)
 
Пушилин посмертно присвоил звание героя ДНР полковнику Качуре

Пушилин посмертно присвоил звание героя ДНР полковнику Ольге Качуре

© Фото из личного архиваКачура Ольга Сергеевна
Качура Ольга Сергеевна
© Фото из личного архива
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 авг — РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посмертно присвоил звание героя ДНР погибшей замкомандира артиллерийского дивизиона Ольге Корсе Качуре, говорится в тексте указа, опубликованного правительством ДНР.
Ее наградили за "заслуги, <...> связанные с совершением геройского подвига, мужество и отвагу, проявленные в боях".
О гибели Качуры сообщил мэр Горловки Иван Приходько. Она была полковником гвардии и почетным гражданином города.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеСитуация в ДНР и ЛНРДенис ПушилинВ миреИван ПриходькоДонецкая Народная РеспубликаГорловкаРоссияУкраинаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала