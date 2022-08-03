https://ria.ru/20220803/kachura-1807086685.html

Пушилин посмертно присвоил звание героя ДНР полковнику Качуре

Пушилин посмертно присвоил звание героя ДНР полковнику Качуре - РИА Новости, 03.08.2022

Пушилин посмертно присвоил звание героя ДНР полковнику Качуре

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посмертно присвоил звание героя ДНР погибшей замкомандира артиллерийского дивизиона Ольге Корсе Качуре,... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T20:25

2022-08-03T20:25

2022-08-03T23:30

ситуация в днр и лнр

денис пушилин

специальная военная операция на украине

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иван приходько

донецкая народная республика

горловка

россия

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ДОНЕЦК, 3 авг — РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посмертно присвоил звание героя ДНР погибшей замкомандира артиллерийского дивизиона Ольге Корсе Качуре, говорится в тексте указа, опубликованного правительством ДНР.Ее наградили за "заслуги, <...> связанные с совершением геройского подвига, мужество и отвагу, проявленные в боях".О гибели Качуры сообщил мэр Горловки Иван Приходько. Она была полковником гвардии и почетным гражданином города.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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ситуация в днр и лнр, денис пушилин, в мире, иван приходько, донецкая народная республика, горловка, россия, украина, владимир путин