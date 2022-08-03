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Во Владивостоке избили сделавшего замечание пенсионера - РИА Новости, 03.08.2022
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Во Владивостоке избили сделавшего замечание пенсионера
Во Владивостоке избили сделавшего замечание пенсионера - РИА Новости, 03.08.2022
Во Владивостоке избили сделавшего замечание пенсионера
Следователи возбудили уголовное дело после того, как молодой мужчина избил 62-летнего жителя Владивостока в ответ на сделанное замечание, сообщает краевой главк РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T05:51
2022-08-03T06:27
происшествия
владивосток
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 авг – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как молодой мужчина избил 62-летнего жителя Владивостока в ответ на сделанное замечание, сообщает краевой главк Следственного комитета.В соцсетях ранее было опубликовано видео нападения и сообщалось, что группа мужчин шумела на улице у дома во Владивостоке. Пенсионер сделал им замечание, после чего юноша набросился на него и стал бить по лицу. По данным СУ СК, на видео в СМИ иностранный гражданин в состоянии алкогольного опьянения грубо нарушил общественный порядок, "применив насилие к 62-летнему мужчине"."По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту нападения на пожилого человека… 22-летний мужчина, находясь у дома по улице Нейбута города Владивостока, грубо нарушая общественный порядок, выражая неуважение к обществу, нанес удары по лицу 62-летнему мужчине", - говорится в сообщении.Дело возбуждено по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК "Грубое нарушение общественного порядка с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения".Фигурант задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России, отмечают в управлении.
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происшествия, владивосток, россия, следственный комитет россии (ск рф)
05:51 03.08.2022 (обновлено: 06:27 03.08.2022)
 
Во Владивостоке избили сделавшего замечание пенсионера

Во Владивостоке завели дело по факту избиения сделавшего замечание 62-летнего пенсионера

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВЛАДИВОСТОК, 3 авг – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как молодой мужчина избил 62-летнего жителя Владивостока в ответ на сделанное замечание, сообщает краевой главк Следственного комитета.
В соцсетях ранее было опубликовано видео нападения и сообщалось, что группа мужчин шумела на улице у дома во Владивостоке. Пенсионер сделал им замечание, после чего юноша набросился на него и стал бить по лицу. По данным СУ СК, на видео в СМИ иностранный гражданин в состоянии алкогольного опьянения грубо нарушил общественный порядок, "применив насилие к 62-летнему мужчине".
"По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту нападения на пожилого человека… 22-летний мужчина, находясь у дома по улице Нейбута города Владивостока, грубо нарушая общественный порядок, выражая неуважение к обществу, нанес удары по лицу 62-летнему мужчине", - говорится в сообщении.
Дело возбуждено по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК "Грубое нарушение общественного порядка с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения".
Фигурант задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России, отмечают в управлении.
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ПроисшествияВладивостокРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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