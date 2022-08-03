https://ria.ru/20220803/indeksatsiya-1807017185.html
Пермский край намерен проиндексировать соцвыплаты с 1 января 2023 года
Пермский край намерен проиндексировать соцвыплаты с 1 января 2023 года - РИА Новости, 03.08.2022
Пермский край намерен проиндексировать соцвыплаты с 1 января 2023 года
Глава Пермского края Дмитрий Махонин поручил предусмотреть индексацию социальных выплат в регионе с 1 января 2023 года, сообщается на сайте губернатора и... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T17:13
2022-08-03T17:13
2022-08-03T17:13
пермский край
дмитрий махонин
общество
социальные выплаты
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ПЕРМЬ, 3 авг – РИА Новости. Глава Пермского края Дмитрий Махонин поручил предусмотреть индексацию социальных выплат в регионе с 1 января 2023 года, сообщается на сайте губернатора и правительства.В среду на заседании правительства Пермского края обсудили предварительные итоги мероприятий, направленных на сохранение социальных обязательств перед жителями. Одним из ключевых вопросов стало оказание мер поддержки гражданам льготных категорий.Минсоцразвития региона выступило с предложением проиндексировать социальные выплаты с 1 января следующего года с учетом инфляционных ожиданий."Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил министерству финансов совместно с Минсоцразвития доработать предложение о внесении изменений в бюджет на следующий год – поправки будут вноситься уже в сентябре", – говорится в сообщении.Махонин добавил, что рассчитывает на поддержку депутатов Заксобрания в этом вопросе.Как напомнили в пресс-службе губернатора, в первом квартале текущего года в связи с высоким уровнем инфляции по поручению Махонина все имеющиеся меры поддержки также были скорректированы с учетом повышения стоимости товаров и услуг. Затем в закон о бюджете ещё дважды вносились изменения.По данным регионального Минсоца, в Пермском крае на сегодняшний день получателем той или иной меры поддержки является каждый третий житель. "В приоритете находятся семьи с детьми, граждане старшего поколения, а также люди с ограниченными возможностями. Также в крае активно ведется работа по снижению уровня бедности, сокращению численности малоимущих семей с детьми за счет реализации адресных механизмов помощи", – подчеркнули в пресс-службе губернатора.
https://ria.ru/20220626/perm-1798180442.html
https://ria.ru/20220630/ekonomika-1799227665.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермский край, дмитрий махонин, общество, социальные выплаты
ПЕРМЬ, 3 авг – РИА Новости. Глава Пермского края Дмитрий Махонин поручил предусмотреть индексацию социальных выплат в регионе с 1 января 2023 года, сообщается на сайте губернатора и правительства.
В среду на заседании правительства Пермского края
обсудили предварительные итоги мероприятий, направленных на сохранение социальных обязательств перед жителями. Одним из ключевых вопросов стало оказание мер поддержки гражданам льготных категорий.
Минсоцразвития региона выступило с предложением проиндексировать социальные выплаты с 1 января следующего года с учетом инфляционных ожиданий.
"Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин
поручил министерству финансов совместно с Минсоцразвития доработать предложение о внесении изменений в бюджет на следующий год – поправки будут вноситься уже в сентябре", – говорится в сообщении.
Махонин добавил, что рассчитывает на поддержку депутатов Заксобрания в этом вопросе.
Как напомнили в пресс-службе губернатора, в первом квартале текущего года в связи с высоким уровнем инфляции по поручению Махонина все имеющиеся меры поддержки также были скорректированы с учетом повышения стоимости товаров и услуг. Затем в закон о бюджете ещё дважды вносились изменения.
"За последнее полугодие социальные выплаты проиндексированы трижды – увеличение произошло на 10%. Это касается тех мер, которые не носят компенсационный характер и не привязаны к прожиточному минимуму. Но выплаты, зависящие от него, также выросли, так как он был увеличен с 1 июня", – отметили в пресс-службе.
По данным регионального Минсоца, в Пермском крае на сегодняшний день получателем той или иной меры поддержки является каждый третий житель. "В приоритете находятся семьи с детьми, граждане старшего поколения, а также люди с ограниченными возможностями. Также в крае активно ведется работа по снижению уровня бедности, сокращению численности малоимущих семей с детьми за счет реализации адресных механизмов помощи", – подчеркнули в пресс-службе губернатора.