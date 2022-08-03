https://ria.ru/20220803/indeksatsiya-1807017185.html

Пермский край намерен проиндексировать соцвыплаты с 1 января 2023 года

Пермский край намерен проиндексировать соцвыплаты с 1 января 2023 года - РИА Новости, 03.08.2022

Пермский край намерен проиндексировать соцвыплаты с 1 января 2023 года

Глава Пермского края Дмитрий Махонин поручил предусмотреть индексацию социальных выплат в регионе с 1 января 2023 года, сообщается на сайте губернатора и... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T17:13

2022-08-03T17:13

2022-08-03T17:13

пермский край

дмитрий махонин

общество

социальные выплаты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg

ПЕРМЬ, 3 авг – РИА Новости. Глава Пермского края Дмитрий Махонин поручил предусмотреть индексацию социальных выплат в регионе с 1 января 2023 года, сообщается на сайте губернатора и правительства.В среду на заседании правительства Пермского края обсудили предварительные итоги мероприятий, направленных на сохранение социальных обязательств перед жителями. Одним из ключевых вопросов стало оказание мер поддержки гражданам льготных категорий.Минсоцразвития региона выступило с предложением проиндексировать социальные выплаты с 1 января следующего года с учетом инфляционных ожиданий."Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил министерству финансов совместно с Минсоцразвития доработать предложение о внесении изменений в бюджет на следующий год – поправки будут вноситься уже в сентябре", – говорится в сообщении.Махонин добавил, что рассчитывает на поддержку депутатов Заксобрания в этом вопросе.Как напомнили в пресс-службе губернатора, в первом квартале текущего года в связи с высоким уровнем инфляции по поручению Махонина все имеющиеся меры поддержки также были скорректированы с учетом повышения стоимости товаров и услуг. Затем в закон о бюджете ещё дважды вносились изменения.По данным регионального Минсоца, в Пермском крае на сегодняшний день получателем той или иной меры поддержки является каждый третий житель. "В приоритете находятся семьи с детьми, граждане старшего поколения, а также люди с ограниченными возможностями. Также в крае активно ведется работа по снижению уровня бедности, сокращению численности малоимущих семей с детьми за счет реализации адресных механизмов помощи", – подчеркнули в пресс-службе губернатора.

https://ria.ru/20220626/perm-1798180442.html

https://ria.ru/20220630/ekonomika-1799227665.html

пермский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пермский край, дмитрий махонин, общество, социальные выплаты