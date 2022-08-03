https://ria.ru/20220803/gyllenhaal-1806879509.html

Джейк Джилленхол исполнит главную роль в ремейке боевика "Дом у дороги"

Джейк Джилленхол исполнит главную роль в ремейке боевика "Дом у дороги" - РИА Новости, 03.08.2022

Джейк Джилленхол исполнит главную роль в ремейке боевика "Дом у дороги"

Джейк Джилленхол исполнит главную роль в ремейке боевика "Дом у дороги", пишет Collider. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T15:04

2022-08-03T15:04

2022-08-03T15:04

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Джейк Джилленхол исполнит главную роль в ремейке боевика "Дом у дороги", пишет Collider. Впервые новость о том, что актер может сыграть в этом проекте, появилась в ноябре прошлого года. И только теперь, уточняется в публикации, можно говорить, что он официально в касте. Еще к актерскому составу присоседились Билли Магнуссен, Даниэла Мелшиор и другие. Также было объявлено, что фильм выйдет на платформе Prime Video. Премьера оригинальной картины состоялась в 1989 году. Она не понравился критикам, но, тем не менее, стала культовой. В ленте рассказывалось о Джеймсе Далтоне, вышибале в клубе "Две двойки". В одной из потасовок с пьяными клиентами он получил ножевое ранение. После этого парень решил навести порядок в злачном заведении. Так Далтон навлек на себя гнев местных рэкетиров. Главную роль в фильме тогда исполнил Патрик Суэйзи. Фанаты считают, что "Дом у дороги" одна из лучших его работ. Джилленхол известен по таким проектам, как "Донни Дарко", "Послезавтра", "Зодиак", "Пленницы", "Левша" и другим. В блокбастере "Человек-паук: Вдали от дома" Джейк сыграл главного антагониста.

https://ria.ru/20220801/stallone-1806396502.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, джейк джилленхол, патрик суэйзи