https://ria.ru/20220803/gumaktsii-1807107042.html

Россия провела за сутки три гуманитарных акции в районах спецоперации

Россия провела за сутки три гуманитарных акции в районах спецоперации - РИА Новости, 03.08.2022

Россия провела за сутки три гуманитарных акции в районах спецоперации

Три гуманитарные акции проводятся Россией в среду в ДНР, Харьковской и Херсонской областях, населению передается более 141 тонны гуманитарных грузов, сообщил... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T22:33

2022-08-03T22:33

2022-08-03T22:34

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

херсонская область

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украина

россия

гуманитарная помощь

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Три гуманитарные акции проводятся Россией в среду в ДНР, Харьковской и Херсонской областях, населению передается более 141 тонны гуманитарных грузов, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Всего в республики Донбасса и на Украину со 2 марта доставлена почти 51 тысяча тонн гуманитарной помощи, проведена 1401 акция, в том числе за истекшие сутки пять – в ДНР и ЛНР, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых мирному населению передано 415,4 тонны гуманитарной помощи, отметил генерал.

https://ria.ru/20220704/zaporozhe-1800112391.html

донецкая народная республика

херсонская область

донбасс

украина

россия

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в мире, донецкая народная республика, херсонская область , донбасс, украина, россия, гуманитарная помощь, харьковская область