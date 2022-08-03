https://ria.ru/20220803/gumaktsii-1807107042.html
Россия провела за сутки три гуманитарных акции в районах спецоперации
Россия провела за сутки три гуманитарных акции в районах спецоперации - РИА Новости, 03.08.2022
Россия провела за сутки три гуманитарных акции в районах спецоперации
Три гуманитарные акции проводятся Россией в среду в ДНР, Харьковской и Херсонской областях, населению передается более 141 тонны гуманитарных грузов, сообщил... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T22:33
2022-08-03T22:33
2022-08-03T22:34
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
херсонская область
донбасс
украина
россия
гуманитарная помощь
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Три гуманитарные акции проводятся Россией в среду в ДНР, Харьковской и Херсонской областях, населению передается более 141 тонны гуманитарных грузов, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Всего в республики Донбасса и на Украину со 2 марта доставлена почти 51 тысяча тонн гуманитарной помощи, проведена 1401 акция, в том числе за истекшие сутки пять – в ДНР и ЛНР, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых мирному населению передано 415,4 тонны гуманитарной помощи, отметил генерал.
https://ria.ru/20220704/zaporozhe-1800112391.html
донецкая народная республика
херсонская область
донбасс
украина
россия
харьковская область
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в мире, донецкая народная республика, херсонская область , донбасс, украина, россия, гуманитарная помощь, харьковская область
22:33 03.08.2022 (обновлено: 22:34 03.08.2022)
Россия провела за сутки три гуманитарных акции в районах спецоперации
Минобороны: Россия провела за сутки три гумакции в ДНР, Харьковской и Херсонской областях