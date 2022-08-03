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Американцев предупредили об угрозе после ликвидации лидера "Аль-Каиды"*
Американцев предупредили об угрозе после ликвидации лидера "Аль-Каиды"* - РИА Новости, 03.08.2022
Американцев предупредили об угрозе после ликвидации лидера "Аль-Каиды"*
Госдепартамент предупредил, что террористическая группировка "Аль-Каида"* (запрещена в России) может попытаться отомстить США за ликвидацию своего лидера Аймана РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T01:02
2022-08-03T01:02
2022-08-03T05:07
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ВАШИНГТОН, 3 авг – РИА Новости. Госдепартамент предупредил, что террористическая группировка "Аль-Каида"* (запрещена в России) может попытаться отомстить США за ликвидацию своего лидера Аймана аз-Завахири, и призвал американцев проявлять повышенную бдительность в зарубежных поездках.Аз-Завахири, который считался непосредственным организатором терактов в США 11 сентября 2001 года, был убит в минувшее воскресенье точечным ударом американского беспилотника по особняку в афганской столице Кабуле."Ввиду того, что террористические атаки часто происходят без предупреждения, американским гражданам настоятельно рекомендуется сохранять высокий уровень бдительности и ситуационной осведомленности при поездках за рубеж", - добавили в госдепартаменте.* Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, сша
01:02 03.08.2022 (обновлено: 05:07 03.08.2022)
Американцев предупредили об угрозе после ликвидации лидера "Аль-Каиды"*
Госдеп: "Аль-Каида"* может попытаться отомстить США за ликвидацию своего лидера
ВАШИНГТОН, 3 авг – РИА Новости. Госдепартамент предупредил, что террористическая группировка "Аль-Каида"* (запрещена в России) может попытаться отомстить США за ликвидацию своего лидера Аймана аз-Завахири, и призвал американцев проявлять повышенную бдительность в зарубежных поездках.
Аз-Завахири, который считался непосредственным организатором терактов в США
11 сентября 2001 года, был убит в минувшее воскресенье точечным ударом американского беспилотника по особняку в афганской столице Кабуле
.
"После гибели аз-Завахири сторонники "Аль-Каиды"* или аффилированные террористические организации могут попытаться атаковать объекты, личный состав вооруженных сил или граждан США", - говорится в предупреждении.
"Ввиду того, что террористические атаки часто происходят без предупреждения, американским гражданам настоятельно рекомендуется сохранять высокий уровень бдительности и ситуационной осведомленности при поездках за рубеж", - добавили в госдепартаменте.
* Запрещенная в России террористическая организация