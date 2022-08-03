https://ria.ru/20220803/gosdep-1806815899.html

Американцев предупредили об угрозе после ликвидации лидера "Аль-Каиды"*

Американцев предупредили об угрозе после ликвидации лидера "Аль-Каиды"* - РИА Новости, 03.08.2022

Американцев предупредили об угрозе после ликвидации лидера "Аль-Каиды"*

Госдепартамент предупредил, что террористическая группировка "Аль-Каида"* (запрещена в России) может попытаться отомстить США за ликвидацию своего лидера Аймана РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T01:02

2022-08-03T01:02

2022-08-03T05:07

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ВАШИНГТОН, 3 авг – РИА Новости. Госдепартамент предупредил, что террористическая группировка "Аль-Каида"* (запрещена в России) может попытаться отомстить США за ликвидацию своего лидера Аймана аз-Завахири, и призвал американцев проявлять повышенную бдительность в зарубежных поездках.Аз-Завахири, который считался непосредственным организатором терактов в США 11 сентября 2001 года, был убит в минувшее воскресенье точечным ударом американского беспилотника по особняку в афганской столице Кабуле."Ввиду того, что террористические атаки часто происходят без предупреждения, американским гражданам настоятельно рекомендуется сохранять высокий уровень бдительности и ситуационной осведомленности при поездках за рубеж", - добавили в госдепартаменте.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20220802/afganistan-1806716840.html

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