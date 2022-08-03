https://ria.ru/20220803/golmovskoe-1806833811.html

Здание администрации Гольмовского было повреждено при обстреле

Здание администрации Гольмовского было повреждено при обстреле - РИА Новости, 03.08.2022

Здание администрации Гольмовского было повреждено при обстреле

Здание администрации поселка Гольмовский под Горловкой повреждено в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T08:33

2022-08-03T08:33

2022-08-03T08:47

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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Здание администрации поселка Гольмовский под Горловкой повреждено в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько."В результате утреннего обстрела пгт Гольмовский со стороны украинских неонацистов повреждена поселковая администрация по улице Ворошиловградская, 4", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало, что украинские войска в среду утром дважды обстреляли Гольмовский, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра и четыре мины калибром 120 миллиметров.Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северу от Горловки.

https://ria.ru/20220802/aleksandrovka-1806749368.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, горловка, гольмовский, украина