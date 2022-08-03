Рейтинг@Mail.ru
Здание администрации Гольмовского было повреждено при обстреле - РИА Новости, 03.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220803/golmovskoe-1806833811.html
Здание администрации Гольмовского было повреждено при обстреле
Здание администрации Гольмовского было повреждено при обстреле - РИА Новости, 03.08.2022
Здание администрации Гольмовского было повреждено при обстреле
Здание администрации поселка Гольмовский под Горловкой повреждено в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T08:33
2022-08-03T08:47
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
гольмовский
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787230642_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_de2a21f509bfdbe0d8434f78014ba0e8.jpg
ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Здание администрации поселка Гольмовский под Горловкой повреждено в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько."В результате утреннего обстрела пгт Гольмовский со стороны украинских неонацистов повреждена поселковая администрация по улице Ворошиловградская, 4", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало, что украинские войска в среду утром дважды обстреляли Гольмовский, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра и четыре мины калибром 120 миллиметров.Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северу от Горловки.
https://ria.ru/20220802/aleksandrovka-1806749368.html
горловка
гольмовский
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787230642_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_658baf6833a3328c737a6c66e9105a82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, горловка, гольмовский, украина
08:33 03.08.2022 (обновлено: 08:47 03.08.2022)
 
Здание администрации Гольмовского было повреждено при обстреле

Здание администрации Гольмовского было повреждено при обстреле со стороны ВСУ

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкОсколки разбитого окна жилого дома
Осколки разбитого окна жилого дома - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Осколки разбитого окна жилого дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Здание администрации поселка Гольмовский под Горловкой повреждено в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
"В результате утреннего обстрела пгт Гольмовский со стороны украинских неонацистов повреждена поселковая администрация по улице Ворошиловградская, 4", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало, что украинские войска в среду утром дважды обстреляли Гольмовский, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра и четыре мины калибром 120 миллиметров.
Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северу от Горловки.
Последствия обстрела со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
Вчера, 18:01Специальная военная операция на Украине
При обстреле Александровки украинскими войсками пострадали три человека
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаГольмовскийУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала