https://ria.ru/20220803/golmovskoe-1806833811.html
Здание администрации Гольмовского было повреждено при обстреле
Здание администрации Гольмовского было повреждено при обстреле - РИА Новости, 03.08.2022
Здание администрации Гольмовского было повреждено при обстреле
Здание администрации поселка Гольмовский под Горловкой повреждено в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T08:33
2022-08-03T08:33
2022-08-03T08:47
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
гольмовский
украина
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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Здание администрации поселка Гольмовский под Горловкой повреждено в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько."В результате утреннего обстрела пгт Гольмовский со стороны украинских неонацистов повреждена поселковая администрация по улице Ворошиловградская, 4", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало, что украинские войска в среду утром дважды обстреляли Гольмовский, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра и четыре мины калибром 120 миллиметров.Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северу от Горловки.
https://ria.ru/20220802/aleksandrovka-1806749368.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, горловка, гольмовский, украина
08:33 03.08.2022 (обновлено: 08:47 03.08.2022)
Здание администрации Гольмовского было повреждено при обстреле
Здание администрации Гольмовского было повреждено при обстреле со стороны ВСУ