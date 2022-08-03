https://ria.ru/20220803/glubokoe-1807109300.html

Украинские войска нанесли удар по селу Глубокое из "Урагана" с "Лепестками"

Украинские войска нанесли удар по селу Глубокое из "Урагана" с "Лепестками" - РИА Новости, 03.08.2022

Украинские войска нанесли удар по селу Глубокое из "Урагана" с "Лепестками"

Войска Киева нанесли удар по селу Глубокое в Харьковской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" с противопехотными минами ПФМ-1... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T22:54

2022-08-03T22:54

2022-08-03T22:54

специальная военная операция на украине

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рзсо "ураган"

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ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

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ГЛУБОКОЕ (Харьковская обл), 3 авг - РИА Новости. Войска Киева нанесли удар по селу Глубокое в Харьковской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" с противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток", сообщил РИА Новости военнослужащий союзных сил РФ.Представитель оборонного ведомства показал также сельхозбазу в населенном пункте, расположенном неподалеку, по которому также был удар кассетными снарядами с "Лепестками"."Здесь был объект сельхозназначения. Техника была сельскохозяйственная. Нанесли удар, чтобы предотвратить сбор урожая", - рассказал в военнослужащий.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth.

https://ria.ru/20220801/ukraina-1806426699.html

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в мире, украина, рзсо "ураган", харьковская область, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины