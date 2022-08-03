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Украинские войска нанесли удар по селу Глубокое из "Урагана" с "Лепестками" - РИА Новости, 03.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220803/glubokoe-1807109300.html
Украинские войска нанесли удар по селу Глубокое из "Урагана" с "Лепестками"
Украинские войска нанесли удар по селу Глубокое из "Урагана" с "Лепестками" - РИА Новости, 03.08.2022
Украинские войска нанесли удар по селу Глубокое из "Урагана" с "Лепестками"
Войска Киева нанесли удар по селу Глубокое в Харьковской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" с противопехотными минами ПФМ-1... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T22:54
2022-08-03T22:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
рзсо "ураган"
харьковская область
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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ГЛУБОКОЕ (Харьковская обл), 3 авг - РИА Новости. Войска Киева нанесли удар по селу Глубокое в Харьковской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" с противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток", сообщил РИА Новости военнослужащий союзных сил РФ.Представитель оборонного ведомства показал также сельхозбазу в населенном пункте, расположенном неподалеку, по которому также был удар кассетными снарядами с "Лепестками"."Здесь был объект сельхозназначения. Техника была сельскохозяйственная. Нанесли удар, чтобы предотвратить сбор урожая", - рассказал в военнослужащий.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth.
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в мире, украина, рзсо "ураган", харьковская область, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
22:54 03.08.2022
 
Украинские войска нанесли удар по селу Глубокое из "Урагана" с "Лепестками"

ВСУ нанесли удар по селу Глубокое в Харьковской области из "Урагана" с минами "Лепесток"

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПротивопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток"
Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
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Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток". Архивное фото
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ГЛУБОКОЕ (Харьковская обл), 3 авг - РИА Новости. Войска Киева нанесли удар по селу Глубокое в Харьковской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" с противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток", сообщил РИА Новости военнослужащий союзных сил РФ.
"В селе Глубокое огромное количество лепестковых боеприпасов разбросано. Саперы уже приступили к их уничтожению, но их такое количество, что гражданским запретили выходить из дома. Был удар из "Урагана"… После такого дистанционного минирования в Глубоком установили вот такие знаки - "Осторожно мины!", - прокомментировал собеседник агентства удар со стороны украинских силовиков.
Представитель оборонного ведомства показал также сельхозбазу в населенном пункте, расположенном неподалеку, по которому также был удар кассетными снарядами с "Лепестками".
"Здесь был объект сельхозназначения. Техника была сельскохозяйственная. Нанесли удар, чтобы предотвратить сбор урожая", - рассказал в военнослужащий.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth.
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