https://ria.ru/20220803/gelendzhik-1806845420.html
В августе станет больше автобусов из Москвы в Геленджик
В августе станет больше автобусов из Москвы в Геленджик - РИА Новости, 03.08.2022
В августе станет больше автобусов из Москвы в Геленджик
Дополнительные межрегиональные автобусные рейсы из Москвы в Геленджик и обратно запускает ГУП "Мосгортранс", дорога займет 24 часа, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T10:52
2022-08-03T10:52
2022-08-03T10:52
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КРАСНОДАР, 3 авг — РИА Новости. Дополнительные межрегиональные автобусные рейсы из Москвы в Геленджик и обратно запускает ГУП "Мосгортранс", дорога займет 24 часа, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края."Рейсы между двумя городами организовали недавно, и из-за того, что на этом направлении отсутствует прямое железнодорожное сообщение, маршрут стал пользоваться повышенным спросом. В связи с этим приняли решение увеличить их число", — передает пресс-служба слова гендиректора "Мосгортранса" Николая Асаула.Дополнительные рейсы из Москвы в Геленджик отправятся от международного автовокзала "Саларьево" 5 и 12 августа. Туристические автобусы поедут обратно в столицу от "Верхнего" автовокзала города-курорта 6 и 13 августа.В салоне комфортно — климатическая установка, уютные кресла, телевизор, откидные столики и уборная.Первый рейс автобус Москва-Геленджик-Москва совершил 23 июля. Особое внимание уделяется безопасности поездки — три водителя меняются каждые четыре часа.
https://ria.ru/20220729/khelsinki-1805776117.html
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РИА Новости
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туризм, геленджик, москва, новости - туризм, куда поехать, мосгортранс
В августе станет больше автобусов из Москвы в Геленджик
"Мосгортранс" 5 и 12 августа запустит дополнительные автобусы из Москвы в Геленджик
КРАСНОДАР, 3 авг — РИА Новости. Дополнительные межрегиональные автобусные рейсы из Москвы в Геленджик и обратно запускает ГУП "Мосгортранс", дорога займет 24 часа, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
"Рейсы между двумя городами организовали недавно, и из-за того, что на этом направлении отсутствует прямое железнодорожное сообщение, маршрут стал пользоваться повышенным спросом. В связи с этим приняли решение увеличить их число", — передает пресс-служба слова гендиректора "Мосгортранса" Николая Асаула.
Дополнительные рейсы из Москвы в Геленджик отправятся от международного автовокзала "Саларьево" 5 и 12 августа. Туристические автобусы поедут обратно в столицу от "Верхнего" автовокзала города-курорта 6 и 13 августа.
В салоне комфортно — климатическая установка, уютные кресла, телевизор, откидные столики и уборная.
Первый рейс автобус Москва-Геленджик-Москва совершил 23 июля. Особое внимание уделяется безопасности поездки — три водителя меняются каждые четыре часа.