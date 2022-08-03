https://ria.ru/20220803/gelendzhik-1806845420.html

В августе станет больше автобусов из Москвы в Геленджик

В августе станет больше автобусов из Москвы в Геленджик - РИА Новости, 03.08.2022

В августе станет больше автобусов из Москвы в Геленджик

Дополнительные межрегиональные автобусные рейсы из Москвы в Геленджик и обратно запускает ГУП "Мосгортранс", дорога займет 24 часа, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T10:52

2022-08-03T10:52

2022-08-03T10:52

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мосгортранс

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КРАСНОДАР, 3 авг — РИА Новости. Дополнительные межрегиональные автобусные рейсы из Москвы в Геленджик и обратно запускает ГУП "Мосгортранс", дорога займет 24 часа, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края."Рейсы между двумя городами организовали недавно, и из-за того, что на этом направлении отсутствует прямое железнодорожное сообщение, маршрут стал пользоваться повышенным спросом. В связи с этим приняли решение увеличить их число", — передает пресс-служба слова гендиректора "Мосгортранса" Николая Асаула.Дополнительные рейсы из Москвы в Геленджик отправятся от международного автовокзала "Саларьево" 5 и 12 августа. Туристические автобусы поедут обратно в столицу от "Верхнего" автовокзала города-курорта 6 и 13 августа.В салоне комфортно — климатическая установка, уютные кресла, телевизор, откидные столики и уборная.Первый рейс автобус Москва-Геленджик-Москва совершил 23 июля. Особое внимание уделяется безопасности поездки — три водителя меняются каждые четыре часа.

https://ria.ru/20220729/khelsinki-1805776117.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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