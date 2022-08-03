Рейтинг@Mail.ru
Тираж газеты "Харьков Z" в Харьковской области вырос до 40 тысяч - РИА Новости, 03.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220803/gazeta-1806971875.html
Тираж газеты "Харьков Z" в Харьковской области вырос до 40 тысяч
Тираж газеты "Харьков Z" в Харьковской области вырос до 40 тысяч - РИА Новости, 03.08.2022
Тираж газеты "Харьков Z" в Харьковской области вырос до 40 тысяч
Тираж еженедельного печатного издания "Харьков Z", выходящего на освобожденных территориях Харьковской области, вырос с момента первого выпуска почти в два раза РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T15:35
2022-08-03T15:35
в мире
харьковская область
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/08/1787499398_55:55:2956:1687_1920x0_80_0_0_69348cfeb4a188c437a0a37c1c103dae.jpg
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Тираж еженедельного печатного издания "Харьков Z", выходящего на освобожденных территориях Харьковской области, вырос с момента первого выпуска почти в два раза - до 40 тысяч экземпляров, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.По информации ведомства, газета "Харьков Z" начала выходить в апреле, распространяется издание бесплатно через администрации освобожденных территорий Харьковской области. Отмечается, что газета еженедельная, в среду вышел ее 18-й выпуск."Мы стараемся охватить объем информации со всей территории, чтобы люди понимали, что происходит, и знали об изменениях в этом регионе. Сначала тираж был около 25 тысяч экземпляров, потребность возросла, люди стали просить больше, пришлось увеличить до 40 тысяч", - рассказали в администрации.Газетные публикации, как добавили в ведомстве, недавно стали дублировать и в Telegram-канале.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
https://ria.ru/20220427/gazeta-1785839421.html
https://ria.ru/20220803/svyaz-1806944869.html
харьковская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/08/1787499398_328:0:3057:2047_1920x0_80_0_0_c30e43da2bc77c9c3b774d6bf8f83bda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьковская область, украина, россия
15:35 03.08.2022
 
Тираж газеты "Харьков Z" в Харьковской области вырос до 40 тысяч

Тираж газеты "Харьков Z" на освобожденной территории Харьковской области вырос до 40 тысяч

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС РФ общаются с пожилой жительницей одного из сел в Харьковской области
Военнослужащие ВС РФ общаются с пожилой жительницей одного из сел в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Военнослужащие ВС РФ общаются с пожилой жительницей одного из сел в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Тираж еженедельного печатного издания "Харьков Z", выходящего на освобожденных территориях Харьковской области, вырос с момента первого выпуска почти в два раза - до 40 тысяч экземпляров, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.
По информации ведомства, газета "Харьков Z" начала выходить в апреле, распространяется издание бесплатно через администрации освобожденных территорий Харьковской области. Отмечается, что газета еженедельная, в среду вышел ее 18-й выпуск.
Военнослужащие Росгвардии у гидротехнического сооружения Северо-Крымского канала в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 22:25Специальная военная операция на Украине
В Харьковской области вышел четвертый номер газеты "Харьков Z"
"Мы стараемся охватить объем информации со всей территории, чтобы люди понимали, что происходит, и знали об изменениях в этом регионе. Сначала тираж был около 25 тысяч экземпляров, потребность возросла, люди стали просить больше, пришлось увеличить до 40 тысяч", - рассказали в администрации.
Газетные публикации, как добавили в ведомстве, недавно стали дублировать и в Telegram-канале.
В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
Блокпост ВС РФ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 14:35
В Харьковской области протестируют мобильную связь от российских операторов
 
В миреХарьковская областьУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала