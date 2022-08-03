https://ria.ru/20220803/gazeta-1806971875.html

Тираж газеты "Харьков Z" в Харьковской области вырос до 40 тысяч

Тираж газеты "Харьков Z" в Харьковской области вырос до 40 тысяч - РИА Новости, 03.08.2022

Тираж газеты "Харьков Z" в Харьковской области вырос до 40 тысяч

Тираж еженедельного печатного издания "Харьков Z", выходящего на освобожденных территориях Харьковской области, вырос с момента первого выпуска почти в два раза РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T15:35

2022-08-03T15:35

2022-08-03T15:35

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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Тираж еженедельного печатного издания "Харьков Z", выходящего на освобожденных территориях Харьковской области, вырос с момента первого выпуска почти в два раза - до 40 тысяч экземпляров, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.По информации ведомства, газета "Харьков Z" начала выходить в апреле, распространяется издание бесплатно через администрации освобожденных территорий Харьковской области. Отмечается, что газета еженедельная, в среду вышел ее 18-й выпуск."Мы стараемся охватить объем информации со всей территории, чтобы люди понимали, что происходит, и знали об изменениях в этом регионе. Сначала тираж был около 25 тысяч экземпляров, потребность возросла, люди стали просить больше, пришлось увеличить до 40 тысяч", - рассказали в администрации.Газетные публикации, как добавили в ведомстве, недавно стали дублировать и в Telegram-канале.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.

https://ria.ru/20220427/gazeta-1785839421.html

https://ria.ru/20220803/svyaz-1806944869.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, харьковская область, украина, россия