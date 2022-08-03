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Молодежь из Волновахи вошла в состав ямальской делегации на форуме "Утро"
Молодежь из Волновахи вошла в состав ямальской делегации на форуме "Утро" - РИА Новости, 03.08.2022
Молодежь из Волновахи вошла в состав ямальской делегации на форуме "Утро"
и. Семеро активных молодых людей из Волновахи при поддержке Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) отправились на форум "Утро", который проходит в эти дни в... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T11:30
2022-08-03T11:30
2022-08-03T11:30
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
волноваха
ямал
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Семеро активных молодых людей из Волновахи при поддержке Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) отправились на форум "Утро", который проходит в эти дни в Ханты-Мансийске, сообщает пресс-служба губернатора региона.Глава Ямала Дмитрий Артюхов в июне подписал двустороннее соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи с администрацией Волновахского района ДНР. Документ предусматривает взаимодействие сторон по разным направлениям, в том числе речь идет о гуманитарном, торгово-экономическом сотрудничестве и совместных проектах по восстановлению на территории Волновахского района социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры."При поддержке Ямала семеро активных молодых людей из Волновахи отправились на форум "Утро", который проходит в эти дни в Ханты-Мансийске. С ребятами встретился заместитель губернатора Ямала Сергей Климентьев. Он отметил важность сотрудничества и помощи жителям Донецкой Народной Республики и Волновахи", - говорится в сообщении пресс-службы главы региона.Климентьев пригласил молодежь Волновахи и Донецкой Народной Республики активно участвовать в мероприятиях Ямала.Всего в состав ямальской делегации вошли 40 участников. На форуме 16 участников от Ямала и Волновахи защитят свои проекты на грантовом конкурсе. Каждый из них может выиграть до 1,5 миллиона рублей на реализацию своей идеи от Федерального агентства по делам молодежи. Первая смена форума закончится 5 августа. Итоги конкурса будут подведены на закрытии, уточняют власти.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий артюхов, волноваха, ямал
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Семеро активных молодых людей из Волновахи при поддержке Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) отправились на форум "Утро", который проходит в эти дни в Ханты-Мансийске, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Глава Ямала Дмитрий Артюхов
в июне подписал двустороннее соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи с администрацией Волновахского района ДНР
. Документ предусматривает взаимодействие сторон по разным направлениям, в том числе речь идет о гуманитарном, торгово-экономическом сотрудничестве и совместных проектах по восстановлению на территории Волновахского района социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры.
"При поддержке Ямала семеро активных молодых людей из Волновахи
отправились на форум "Утро", который проходит в эти дни в Ханты-Мансийске
. С ребятами встретился заместитель губернатора Ямала Сергей Климентьев. Он отметил важность сотрудничества и помощи жителям Донецкой Народной Республики и Волновахи", - говорится в сообщении пресс-службы главы региона.
Климентьев пригласил молодежь Волновахи и Донецкой Народной Республики активно участвовать в мероприятиях Ямала.
"Именно сейчас то время, когда можно мечтать обо всем, выбирать любую дорогу. Надо рассматривать то, что происходит, как возможность обрести новых друзей: на этой площадке, у себя в муниципалитете. Это те друзья, которые появляются в молодости и идут с нами всю жизнь. По себе знаю – это хорошая опора, стержень. Здесь собрались лучшие люди с хорошей энергетикой, давайте этой энергией поделимся", - приводятся в сообщении слова Климентьева.
Всего в состав ямальской делегации вошли 40 участников. На форуме 16 участников от Ямала и Волновахи защитят свои проекты на грантовом конкурсе. Каждый из них может выиграть до 1,5 миллиона рублей на реализацию своей идеи от Федерального агентства по делам молодежи. Первая смена форума закончится 5 августа. Итоги конкурса будут подведены на закрытии, уточняют власти.