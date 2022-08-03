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МИД Финляндии рекомендовал не продавать россиянам санкционные товары - РИА Новости, 03.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220803/finlyandiya-1806964696.html
МИД Финляндии рекомендовал не продавать россиянам санкционные товары
МИД Финляндии рекомендовал не продавать россиянам санкционные товары - РИА Новости, 03.08.2022
МИД Финляндии рекомендовал не продавать россиянам санкционные товары
Финское внешнеполитическое ведомство рекомендует магазинам проверять паспорт покупателя при продаже дорогих товаров, сообщила общественная телерадиовещательная... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T15:20
2022-08-03T16:54
экономика
россия
финляндия
евросоюз
санкции в отношении россии
туризм
новости - туризм
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ХЕЛЬСИНКИ, 3 авг — РИА Новости. Финское внешнеполитическое ведомство рекомендует магазинам проверять паспорт покупателя при продаже дорогих товаров, сообщила общественная телерадиовещательная корпорация Yle."Продажа подпадающих под санкции товаров запрещена, если товары предполагается использовать в России. Магазины должны отказать в продаже товара, если станет очевидно, что покупатель намерен везти подсанкционный товар в Россию", — говорится в ответе МИД на запрос Yle.В то же время в министерстве отметили, что на практике торговцу бывает трудно определить, куда отправляется товар, если только клиент не приобретает его в качестве беспошлинной покупки, и порекомендовали проверять паспорт покупателя. При этом в каждом конкретном случае решение следует принимать индивидуально, добавили в ведомстве.Там указали, что многие финские компании обсуждали санкции с МИД, и вопрос поднимался на мероприятиях Центрального союза деловой жизни EK и торговых палат. Ранее сообщалось, что таможня проводит усиленный досмотр пассажиров на финско-российской границе на предмет нарушения санкций, введенных Евросоюзом из-за российской военной операции на Украине.Список запрещенных товаров широк и постоянно меняется. Например, не разрешается ввозить в Россию краски или автомобильные смазочные материалы, такие как синтетические моторные масла. Значительно ограничен вывоз предметов роскоши, таких как смарт-устройства и спортивные товары. Для разных видов люксовых товаров существуют разные стоимостные ограничения. Как правило, лимит составляет 300 евро, уточнили в таможне.
https://ria.ru/20220727/evrosoyuz-1805143955.html
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экономика, россия, финляндия, евросоюз, санкции в отношении россии, новости - туризм
15:20 03.08.2022 (обновлено: 16:54 03.08.2022)
 
МИД Финляндии рекомендовал не продавать россиянам санкционные товары

МИД Финляндии рекомендовал магазинам не продавать россиянам санкционные товары

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПамятник императору Александру II на площади у Кафедрального собора в Хельсинки
Памятник императору Александру II на площади у Кафедрального собора в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Памятник императору Александру II на площади у Кафедрального собора в Хельсинки. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 3 авг — РИА Новости. Финское внешнеполитическое ведомство рекомендует магазинам проверять паспорт покупателя при продаже дорогих товаров, сообщила общественная телерадиовещательная корпорация Yle.
"Продажа подпадающих под санкции товаров запрещена, если товары предполагается использовать в России. Магазины должны отказать в продаже товара, если станет очевидно, что покупатель намерен везти подсанкционный товар в Россию", — говорится в ответе МИД на запрос Yle.
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В то же время в министерстве отметили, что на практике торговцу бывает трудно определить, куда отправляется товар, если только клиент не приобретает его в качестве беспошлинной покупки, и порекомендовали проверять паспорт покупателя. При этом в каждом конкретном случае решение следует принимать индивидуально, добавили в ведомстве.
Там указали, что многие финские компании обсуждали санкции с МИД, и вопрос поднимался на мероприятиях Центрального союза деловой жизни EK и торговых палат.
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Список запрещенных товаров широк и постоянно меняется. Например, не разрешается ввозить в Россию краски или автомобильные смазочные материалы, такие как синтетические моторные масла. Значительно ограничен вывоз предметов роскоши, таких как смарт-устройства и спортивные товары. Для разных видов люксовых товаров существуют разные стоимостные ограничения. Как правило, лимит составляет 300 евро, уточнили в таможне.
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