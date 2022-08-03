https://ria.ru/20220803/finlyandiya-1806964696.html

МИД Финляндии рекомендовал не продавать россиянам санкционные товары

МИД Финляндии рекомендовал не продавать россиянам санкционные товары - РИА Новости, 03.08.2022

МИД Финляндии рекомендовал не продавать россиянам санкционные товары

Финское внешнеполитическое ведомство рекомендует магазинам проверять паспорт покупателя при продаже дорогих товаров, сообщила общественная телерадиовещательная... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T15:20

2022-08-03T15:20

2022-08-03T16:54

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ХЕЛЬСИНКИ, 3 авг — РИА Новости. Финское внешнеполитическое ведомство рекомендует магазинам проверять паспорт покупателя при продаже дорогих товаров, сообщила общественная телерадиовещательная корпорация Yle."Продажа подпадающих под санкции товаров запрещена, если товары предполагается использовать в России. Магазины должны отказать в продаже товара, если станет очевидно, что покупатель намерен везти подсанкционный товар в Россию", — говорится в ответе МИД на запрос Yle.В то же время в министерстве отметили, что на практике торговцу бывает трудно определить, куда отправляется товар, если только клиент не приобретает его в качестве беспошлинной покупки, и порекомендовали проверять паспорт покупателя. При этом в каждом конкретном случае решение следует принимать индивидуально, добавили в ведомстве.Там указали, что многие финские компании обсуждали санкции с МИД, и вопрос поднимался на мероприятиях Центрального союза деловой жизни EK и торговых палат. Ранее сообщалось, что таможня проводит усиленный досмотр пассажиров на финско-российской границе на предмет нарушения санкций, введенных Евросоюзом из-за российской военной операции на Украине.Список запрещенных товаров широк и постоянно меняется. Например, не разрешается ввозить в Россию краски или автомобильные смазочные материалы, такие как синтетические моторные масла. Значительно ограничен вывоз предметов роскоши, таких как смарт-устройства и спортивные товары. Для разных видов люксовых товаров существуют разные стоимостные ограничения. Как правило, лимит составляет 300 евро, уточнили в таможне.

https://ria.ru/20220727/evrosoyuz-1805143955.html

https://ria.ru/20220725/vizy-1804824039.html

https://ria.ru/20220720/finlyandiya-1803772444.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, финляндия, евросоюз, санкции в отношении россии, новости - туризм