https://ria.ru/20220803/fas-1806894125.html

ФАС получила жалобу МТС о слогане "Мегафона" и рассмотрит ее

ФАС получила жалобу МТС о слогане "Мегафона" и рассмотрит ее - РИА Новости, 03.08.2022

ФАС получила жалобу МТС о слогане "Мегафона" и рассмотрит ее

Обращение МТС о слогане "Мегафона" - "Оператор № 1" - получено и будет рассмотрено в установленном порядке, рассказали РИА Новости в пресс-службе ФАС. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T12:35

2022-08-03T12:35

2022-08-03T12:35

экономика

россия

мтс

мегафон

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Обращение МТС о слогане "Мегафона" - "Оператор № 1" - получено и будет рассмотрено в установленном порядке, рассказали РИА Новости в пресс-службе ФАС.Ранее в среду газета "Ведомости" написала, что компания МТС пожаловалась на рекламный слоган "Мегафона" - "Оператор № 1" - в ФАС."Обращение поступило в ФАС России и будет рассмотрено ведомством в установленном порядке", - прокомментировали агентству в ответ на вопрос о поступлении запроса от МТС о слогане "Мегафона".

https://ria.ru/20220727/sber-1805347797.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, мтс, мегафон, федеральная антимонопольная служба (фас россии)