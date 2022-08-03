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ФАС получила жалобу МТС о слогане "Мегафона" и рассмотрит ее - РИА Новости, 03.08.2022
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ФАС получила жалобу МТС о слогане "Мегафона" и рассмотрит ее
ФАС получила жалобу МТС о слогане "Мегафона" и рассмотрит ее - РИА Новости, 03.08.2022
ФАС получила жалобу МТС о слогане "Мегафона" и рассмотрит ее
Обращение МТС о слогане "Мегафона" - "Оператор № 1" - получено и будет рассмотрено в установленном порядке, рассказали РИА Новости в пресс-службе ФАС. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T12:35
2022-08-03T12:35
экономика
россия
мтс
мегафон
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Обращение МТС о слогане "Мегафона" - "Оператор № 1" - получено и будет рассмотрено в установленном порядке, рассказали РИА Новости в пресс-службе ФАС.Ранее в среду газета "Ведомости" написала, что компания МТС пожаловалась на рекламный слоган "Мегафона" - "Оператор № 1" - в ФАС."Обращение поступило в ФАС России и будет рассмотрено ведомством в установленном порядке", - прокомментировали агентству в ответ на вопрос о поступлении запроса от МТС о слогане "Мегафона".
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экономика, россия, мтс, мегафон, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
12:35 03.08.2022
 
ФАС получила жалобу МТС о слогане "Мегафона" и рассмотрит ее

ФАС получила жалобу МТС о слогане "Мегафона" — "Оператор № 1"

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВывеска на офисе компании МТС
Вывеска на офисе компании МТС - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Обращение МТС о слогане "Мегафона" - "Оператор № 1" - получено и будет рассмотрено в установленном порядке, рассказали РИА Новости в пресс-службе ФАС.
Ранее в среду газета "Ведомости" написала, что компания МТС пожаловалась на рекламный слоган "Мегафона" - "Оператор № 1" - в ФАС.
"Обращение поступило в ФАС России и будет рассмотрено ведомством в установленном порядке", - прокомментировали агентству в ответ на вопрос о поступлении запроса от МТС о слогане "Мегафона".
Депутат Государственной Думы РФ Василий Власов - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
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ЭкономикаРоссияМТСМегафонФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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