https://ria.ru/20220803/evakuatsiya-1807102268.html

В Россию за сутки из ДНР и ЛНР эвакуировали более 25 тысяч человек

В Россию за сутки из ДНР и ЛНР эвакуировали более 25 тысяч человек - РИА Новости, 03.08.2022

В Россию за сутки из ДНР и ЛНР эвакуировали более 25 тысяч человек

За сутки из опасных районов Украины и республик Донбасса в Россию эвакуированы более 25 тысяч человек, в том числе более 4 тысяч детей, заявил в среду начальник РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T21:58

2022-08-03T21:58

2022-08-03T21:58

специальная военная операция на украине

в мире

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донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. За сутки из опасных районов Украины и республик Донбасса в Россию эвакуированы более 25 тысяч человек, в том числе более 4 тысяч детей, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 25 233 человека, в том числе 4 097 детей, а всего с начала специальной военной операции – 3 076 154 человека, из которых 486 171 ребенок", - сказал он на брифинге.

https://ria.ru/20220716/bezhentsy-1802975240.html

украина

донбасс

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донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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