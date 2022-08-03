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В Россию за сутки из ДНР и ЛНР эвакуировали более 25 тысяч человек
В Россию за сутки из ДНР и ЛНР эвакуировали более 25 тысяч человек - РИА Новости, 03.08.2022
В Россию за сутки из ДНР и ЛНР эвакуировали более 25 тысяч человек
За сутки из опасных районов Украины и республик Донбасса в Россию эвакуированы более 25 тысяч человек, в том числе более 4 тысяч детей, заявил в среду начальник РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T21:58
2022-08-03T21:58
2022-08-03T21:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. За сутки из опасных районов Украины и республик Донбасса в Россию эвакуированы более 25 тысяч человек, в том числе более 4 тысяч детей, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 25 233 человека, в том числе 4 097 детей, а всего с начала специальной военной операции – 3 076 154 человека, из которых 486 171 ребенок", - сказал он на брифинге.
https://ria.ru/20220716/bezhentsy-1802975240.html
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в мире, украина, донбасс, киев, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия
В Россию за сутки из ДНР и ЛНР эвакуировали более 25 тысяч человек
В Россию за сутки из Донбасса и с Украины эвакуировали более 25 тысяч человек