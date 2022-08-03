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ООН создаст миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке - РИА Новости, 03.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220803/elenovka-1807087630.html
ООН создаст миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке
ООН создаст миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке - РИА Новости, 03.08.2022
ООН создаст миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке
ООН создаст миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке, организация рассчитывает на сотрудничество России и Украины, заявил на брифинге генсек Антониу... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T20:29
2022-08-03T21:29
специальная военная операция на украине
в мире
антониу гутерреш
денис пушилин
россия
украина
донецкая народная республика
оон
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ООН, 3 авг — РИА Новости. ООН создаст миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке, организация рассчитывает на сотрудничество России и Украины, заявил на брифинге генсек Антониу Гутерреш.По его словам, организация ищет компетентных и независимых людей, которые могли бы войти в миссию. Гутерреш выразил надежду, что все стороны предоставят доступ на необходимые объекты и информацию, необходимую для проведения мероприятий.Также он сообщил, что операцию будет координировать Кортни Рамси.Украинские войска в ночь на 29 июля нанесли удар по СИЗО, где содержались военнопленные, в частности, боевики националистического полка "Азов"*. Здание оказалось практически полностью уничтожено. В результате погибли 53 человека. На месте нашли обломки снаряда американской РСЗО HIMARS.По данным Минобороны России, стрельба велась с траектории Марьинка — Курахово — треугольник Сергеевка — Покровск — Удачное.В российском оборонном ведомстве назвали обстрел вопиющей провокацией, совершенной для запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен. Глава ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, связал атаку с тем, что пленные начали давать показания.В середине мая около двух с половиной тысяч бойцов ВСУ и "Азова"*, заблокированных на мариупольском заводе "Азовсталь", сложили оружие. Раненых отправили в больницу, часть военнопленных с тех пор находились в колонии в Еленовке.*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20220802/elenovka-1806632340.html
https://ria.ru/20220730/sizo-1806150081.html
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в мире, антониу гутерреш, денис пушилин, россия, украина, донецкая народная республика, оон, международный комитет красного креста (мккк)
20:29 03.08.2022 (обновлено: 21:29 03.08.2022)
 
ООН создаст миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке

Гутерреш объявил о создании миссии ООН по установлению факта обстрела СИЗО в Еленовке

© РИА НовостиМесто содержания пленных украинских боевиков в СИЗО в Еленовке
Место содержания пленных украинских боевиков в СИЗО в Еленовке - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости
Место содержания пленных украинских боевиков в СИЗО в Еленовке. Архивное фото
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ООН, 3 авг — РИА Новости. ООН создаст миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке, организация рассчитывает на сотрудничество России и Украины, заявил на брифинге генсек Антониу Гутерреш.

"Я решил в рамках своих компетенций и власти создать миссию по установлению фактов. У меня нет права проводить криминального расследования. В данный момент вырабатываются условия работы данной миссии, и о них будет сообщено правительствам России и Украины", — сказал он.

По его словам, организация ищет компетентных и независимых людей, которые могли бы войти в миссию. Гутерреш выразил надежду, что все стороны предоставят доступ на необходимые объекты и информацию, необходимую для проведения мероприятий.
Также он сообщил, что операцию будет координировать Кортни Рамси.
Место содержания пленных украинских боевиков в следственном изоляторе Еленовки, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
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Украинские войска в ночь на 29 июля нанесли удар по СИЗО, где содержались военнопленные, в частности, боевики националистического полка "Азов"*. Здание оказалось практически полностью уничтожено. В результате погибли 53 человека. На месте нашли обломки снаряда американской РСЗО HIMARS.
По данным Минобороны России, стрельба велась с траектории Марьинка — Курахово — треугольник СергеевкаПокровск — Удачное.
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В российском оборонном ведомстве назвали обстрел вопиющей провокацией, совершенной для запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен. Глава ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, связал атаку с тем, что пленные начали давать показания.
В середине мая около двух с половиной тысяч бойцов ВСУ и "Азова"*, заблокированных на мариупольском заводе "Азовсталь", сложили оружие. Раненых отправили в больницу, часть военнопленных с тех пор находились в колонии в Еленовке.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАнтониу ГутеррешДенис ПушилинРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаООНМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
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