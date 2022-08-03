20:29 03.08.2022 (обновлено: 21:29 03.08.2022)
ООН создаст миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке
Гутерреш объявил о создании миссии ООН по установлению факта обстрела СИЗО в Еленовке
Место содержания пленных украинских боевиков в СИЗО в Еленовке. Архивное фото
ООН, 3 авг — РИА Новости. ООН создаст миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке, организация рассчитывает на сотрудничество России и Украины, заявил на брифинге генсек Антониу Гутерреш.
"Я решил в рамках своих компетенций и власти создать миссию по установлению фактов. У меня нет права проводить криминального расследования. В данный момент вырабатываются условия работы данной миссии, и о них будет сообщено правительствам России и Украины", — сказал он.
По его словам, организация ищет компетентных и независимых людей, которые могли бы войти в миссию. Гутерреш выразил надежду, что все стороны предоставят доступ на необходимые объекты и информацию, необходимую для проведения мероприятий.
Также он сообщил, что операцию будет координировать Кортни Рамси.
Украинские войска в ночь на 29 июля нанесли удар по СИЗО, где содержались военнопленные, в частности, боевики националистического полка "Азов"*. Здание оказалось практически полностью уничтожено. В результате погибли 53 человека. На месте нашли обломки снаряда американской РСЗО HIMARS.
В российском оборонном ведомстве назвали обстрел вопиющей провокацией, совершенной для запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен. Глава ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, связал атаку с тем, что пленные начали давать показания.
В середине мая около двух с половиной тысяч бойцов ВСУ и "Азова"*, заблокированных на мариупольском заводе "Азовсталь", сложили оружие. Раненых отправили в больницу, часть военнопленных с тех пор находились в колонии в Еленовке.
*Запрещенная в России террористическая организация.