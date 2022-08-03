https://ria.ru/20220803/elenovka-1807087630.html

ООН создаст миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке

ООН создаст миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке - РИА Новости, 03.08.2022

ООН создаст миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке

ООН создаст миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке, организация рассчитывает на сотрудничество России и Украины, заявил на брифинге генсек Антониу... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T20:29

2022-08-03T20:29

2022-08-03T21:29

специальная военная операция на украине

в мире

антониу гутерреш

денис пушилин

россия

украина

донецкая народная республика

оон

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ООН, 3 авг — РИА Новости. ООН создаст миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке, организация рассчитывает на сотрудничество России и Украины, заявил на брифинге генсек Антониу Гутерреш.По его словам, организация ищет компетентных и независимых людей, которые могли бы войти в миссию. Гутерреш выразил надежду, что все стороны предоставят доступ на необходимые объекты и информацию, необходимую для проведения мероприятий.Также он сообщил, что операцию будет координировать Кортни Рамси.Украинские войска в ночь на 29 июля нанесли удар по СИЗО, где содержались военнопленные, в частности, боевики националистического полка "Азов"*. Здание оказалось практически полностью уничтожено. В результате погибли 53 человека. На месте нашли обломки снаряда американской РСЗО HIMARS.По данным Минобороны России, стрельба велась с траектории Марьинка — Курахово — треугольник Сергеевка — Покровск — Удачное.В российском оборонном ведомстве назвали обстрел вопиющей провокацией, совершенной для запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен. Глава ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, связал атаку с тем, что пленные начали давать показания.В середине мая около двух с половиной тысяч бойцов ВСУ и "Азова"*, заблокированных на мариупольском заводе "Азовсталь", сложили оружие. Раненых отправили в больницу, часть военнопленных с тех пор находились в колонии в Еленовке.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220802/elenovka-1806632340.html

https://ria.ru/20220730/sizo-1806150081.html

https://ria.ru/20220803/elenovka-1807019806.html

россия

украина

донецкая народная республика

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в мире, антониу гутерреш, денис пушилин, россия, украина, донецкая народная республика, оон, международный комитет красного креста (мккк)