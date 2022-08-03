https://ria.ru/20220803/elenovka-1807024661.html

Украина ударила по Еленовке после того, как пленные начали давать показания

Украина ударила по Еленовке после того, как пленные начали давать показания - РИА Новости, 03.08.2022

Украина ударила по Еленовке после того, как пленные начали давать показания

Украина нанесла удар американскими РСЗО HIMARS по СИЗО в Еленовке сразу после того, как пленные боевики "Азова"* начали давать показания, заявил в среду... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T17:29

2022-08-03T17:29

2022-08-03T17:31

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

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украина

донецкая народная республика

антониу гутерреш

оон

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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Украина нанесла удар американскими РСЗО HIMARS по СИЗО в Еленовке сразу после того, как пленные боевики "Азова"* начали давать показания, заявил в среду замминистра обороны РФ Александр Фомин.По его словам, сейчас многие украинские военнослужащие добровольно складывают оружие, зная о гуманном отношении к военнопленным в ВС РФ.Провокация в Еленовке, отметил Фомин, имеет целью запугивание украинских военнослужащих, "это была попытка противодействия сдаче их в плен".В то же время украинские власти, не приводя каких-либо доказательств, пытаются переложить ответственность за гибель военнопленных на Россию, указал он.Как сообщали ранее в Минобороны России, при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности, из "Азова"*, начали давать показания.В Минобороны РФ заявили, что Россия призывает экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке. Как отмечали на днях в ООН, генсек Антониу Гутерреш получил запросы на расследование и от России, и от Украины. Возможность такого расследования, по заявлению представителя ООН, изучается.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20220803/ukraina-1806897732.html

https://ria.ru/20220803/elenovka-1807015852.html

россия

украина

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