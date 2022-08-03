17:29 03.08.2022 (обновлено: 17:31 03.08.2022)
Украина ударила по Еленовке после того, как пленные начали давать показания
Минобороны: Киев ударил по СИЗО в Еленовке после того, как пленные начали давать показания
© РИА Новости / Пресс-служба Южного военного округа / Перейти в фотобанкМесто содержания пленных украинских боевиков в СИЗО в Еленовке
Место содержания пленных украинских боевиков в СИЗО в Еленовке. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Украина нанесла удар американскими РСЗО HIMARS по СИЗО в Еленовке сразу после того, как пленные боевики "Азова"* начали давать показания, заявил в среду замминистра обороны РФ Александр Фомин.
"Руководство Украины отдало приказ о нанесении ракетного удара, так как пленные боевики полка "Азов"* начали давать свидетельские показания, разоблачающие их преступления, в том числе против мирных граждан", - сказал Фомин на брифинге для иностранных военных атташе.
По его словам, сейчас многие украинские военнослужащие добровольно складывают оружие, зная о гуманном отношении к военнопленным в ВС РФ.
Провокация в Еленовке, отметил Фомин, имеет целью запугивание украинских военнослужащих, "это была попытка противодействия сдаче их в плен".
В то же время украинские власти, не приводя каких-либо доказательств, пытаются переложить ответственность за гибель военнопленных на Россию, указал он.
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Как сообщали ранее в Минобороны России, при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности, из "Азова"*, начали давать показания.
В Минобороны РФ заявили, что Россия призывает экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке. Как отмечали на днях в ООН, генсек Антониу Гутерреш получил запросы на расследование и от России, и от Украины. Возможность такого расследования, по заявлению представителя ООН, изучается.
* Запрещенная в России террористическая организация