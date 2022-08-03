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Украина ударила по Еленовке после того, как пленные начали давать показания - РИА Новости, 03.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220803/elenovka-1807024661.html
Украина ударила по Еленовке после того, как пленные начали давать показания
Украина ударила по Еленовке после того, как пленные начали давать показания - РИА Новости, 03.08.2022
Украина ударила по Еленовке после того, как пленные начали давать показания
Украина нанесла удар американскими РСЗО HIMARS по СИЗО в Еленовке сразу после того, как пленные боевики "Азова"* начали давать показания, заявил в среду... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T17:29
2022-08-03T17:31
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
россия
украина
донецкая народная республика
антониу гутерреш
оон
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Украина нанесла удар американскими РСЗО HIMARS по СИЗО в Еленовке сразу после того, как пленные боевики "Азова"* начали давать показания, заявил в среду замминистра обороны РФ Александр Фомин.По его словам, сейчас многие украинские военнослужащие добровольно складывают оружие, зная о гуманном отношении к военнопленным в ВС РФ.Провокация в Еленовке, отметил Фомин, имеет целью запугивание украинских военнослужащих, "это была попытка противодействия сдаче их в плен".В то же время украинские власти, не приводя каких-либо доказательств, пытаются переложить ответственность за гибель военнопленных на Россию, указал он.Как сообщали ранее в Минобороны России, при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности, из "Азова"*, начали давать показания.В Минобороны РФ заявили, что Россия призывает экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке. Как отмечали на днях в ООН, генсек Антониу Гутерреш получил запросы на расследование и от России, и от Украины. Возможность такого расследования, по заявлению представителя ООН, изучается.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20220803/ukraina-1806897732.html
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в мире, денис пушилин, россия, украина, донецкая народная республика, антониу гутерреш, оон, вооруженные силы рф, международный комитет красного креста (мккк)
17:29 03.08.2022 (обновлено: 17:31 03.08.2022)
 
Украина ударила по Еленовке после того, как пленные начали давать показания

Минобороны: Киев ударил по СИЗО в Еленовке после того, как пленные начали давать показания

© РИА Новости / Пресс-служба Южного военного округа / Перейти в фотобанкМесто содержания пленных украинских боевиков в СИЗО в Еленовке
Место содержания пленных украинских боевиков в СИЗО в Еленовке - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Южного военного округа
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Место содержания пленных украинских боевиков в СИЗО в Еленовке. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Украина нанесла удар американскими РСЗО HIMARS по СИЗО в Еленовке сразу после того, как пленные боевики "Азова"* начали давать показания, заявил в среду замминистра обороны РФ Александр Фомин.

"Руководство Украины отдало приказ о нанесении ракетного удара, так как пленные боевики полка "Азов"* начали давать свидетельские показания, разоблачающие их преступления, в том числе против мирных граждан", - сказал Фомин на брифинге для иностранных военных атташе.

По его словам, сейчас многие украинские военнослужащие добровольно складывают оружие, зная о гуманном отношении к военнопленным в ВС РФ.
Провокация в Еленовке, отметил Фомин, имеет целью запугивание украинских военнослужащих, "это была попытка противодействия сдаче их в плен".
В то же время украинские власти, не приводя каких-либо доказательств, пытаются переложить ответственность за гибель военнопленных на Россию, указал он.
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Как сообщали ранее в Минобороны России, при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности, из "Азова"*, начали давать показания.
В Минобороны РФ заявили, что Россия призывает экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке. Как отмечали на днях в ООН, генсек Антониу Гутерреш получил запросы на расследование и от России, и от Украины. Возможность такого расследования, по заявлению представителя ООН, изучается.
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