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Киев хотел убрать свидетелей своих преступлений ударом по Еленовке - РИА Новости, 03.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220803/elenovka-1807019806.html
Киев хотел убрать свидетелей своих преступлений ударом по Еленовке
Киев хотел убрать свидетелей своих преступлений ударом по Еленовке - РИА Новости, 03.08.2022
Киев хотел убрать свидетелей своих преступлений ударом по Еленовке
Киевские власти приняли решение нанести удар по СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, чтобы устранить свидетелей их преступлений против... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T17:17
2022-08-03T17:17
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
антониу гутерреш
денис пушилин
россия
донецкая народная республика
украина
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Киевские власти приняли решение нанести удар по СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, чтобы устранить свидетелей их преступлений против собственного народа, заявил в среду замминистра обороны РФ Александр Фомин.По его словам, Владимир Зеленский выступает за то, чтобы западное сообщество дало единые оценки, совпадающие с украинской трактовкой этих событий, обвиняющих российскую сторону в нанесении удара по Еленовке.Как сообщало Минобороны России, в результате украинского удара из HIMARS по изолятору в Еленовке в ДНР 29 июля погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности, из "Азова", начали давать показания.В Минобороны РФ заявили, что Россия призывает экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке. Как отмечали в ООН, генсек Антониу Гутерреш получил запросы на расследование и от России, и от Украины. Возможность такого расследования, по заявлению представителя ООН, изучается.
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донецкая народная республика
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в мире, владимир зеленский, антониу гутерреш, денис пушилин, россия, донецкая народная республика, украина, оон, международный комитет красного креста (мккк), вооруженные силы украины
17:17 03.08.2022
 
Киев хотел убрать свидетелей своих преступлений ударом по Еленовке

Минобороны: Киев хотел убрать свидетелей своих преступлений ударом по СИЗО в Еленовке

© РИА НовостиОбломки боеприпаса HIMARS, найденные на месте обстрела следственного изолятора в Еленовке
Обломки боеприпаса HIMARS, найденные на месте обстрела следственного изолятора в Еленовке - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости
Обломки боеприпаса HIMARS, найденные на месте обстрела следственного изолятора в Еленовке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Киевские власти приняли решение нанести удар по СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, чтобы устранить свидетелей их преступлений против собственного народа, заявил в среду замминистра обороны РФ Александр Фомин.
"Завершая свой брифинг, хотел бы еще раз отметить причины, по которым ВСУ нанесли удар по СИЗО в н.п. Еленовка. Киевские власти стремятся устранить свидетелей и исполнителей своих преступлений против собственного народа", - сказал Фомин на брифинге для иностранных военных атташе.
По его словам, Владимир Зеленский выступает за то, чтобы западное сообщество дало единые оценки, совпадающие с украинской трактовкой этих событий, обвиняющих российскую сторону в нанесении удара по Еленовке.
Как сообщало Минобороны России, в результате украинского удара из HIMARS по изолятору в Еленовке в ДНР 29 июля погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности, из "Азова", начали давать показания.
В Минобороны РФ заявили, что Россия призывает экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке. Как отмечали в ООН, генсек Антониу Гутерреш получил запросы на расследование и от России, и от Украины. Возможность такого расследования, по заявлению представителя ООН, изучается.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 14:58Специальная военная операция на Украине
В Киеве заявили о готовности мобилизовать еще полмиллиона человек
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийАнтониу ГутеррешДенис ПушилинРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаООНМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Вооруженные силы Украины
 
 
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