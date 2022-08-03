https://ria.ru/20220803/elenovka-1807019806.html

Киев хотел убрать свидетелей своих преступлений ударом по Еленовке

Киев хотел убрать свидетелей своих преступлений ударом по Еленовке - РИА Новости, 03.08.2022

Киев хотел убрать свидетелей своих преступлений ударом по Еленовке

Киевские власти приняли решение нанести удар по СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, чтобы устранить свидетелей их преступлений против... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T17:17

2022-08-03T17:17

2022-08-03T17:17

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

антониу гутерреш

денис пушилин

россия

донецкая народная республика

украина

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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Киевские власти приняли решение нанести удар по СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, чтобы устранить свидетелей их преступлений против собственного народа, заявил в среду замминистра обороны РФ Александр Фомин.По его словам, Владимир Зеленский выступает за то, чтобы западное сообщество дало единые оценки, совпадающие с украинской трактовкой этих событий, обвиняющих российскую сторону в нанесении удара по Еленовке.Как сообщало Минобороны России, в результате украинского удара из HIMARS по изолятору в Еленовке в ДНР 29 июля погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности, из "Азова", начали давать показания.В Минобороны РФ заявили, что Россия призывает экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке. Как отмечали в ООН, генсек Антониу Гутерреш получил запросы на расследование и от России, и от Украины. Возможность такого расследования, по заявлению представителя ООН, изучается.

https://ria.ru/20220803/vsu-1806953258.html

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