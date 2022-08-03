Киев хотел убрать свидетелей своих преступлений ударом по Еленовке
Минобороны: Киев хотел убрать свидетелей своих преступлений ударом по СИЗО в Еленовке
© РИА НовостиОбломки боеприпаса HIMARS, найденные на месте обстрела следственного изолятора в Еленовке
Обломки боеприпаса HIMARS, найденные на месте обстрела следственного изолятора в Еленовке. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Киевские власти приняли решение нанести удар по СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, чтобы устранить свидетелей их преступлений против собственного народа, заявил в среду замминистра обороны РФ Александр Фомин.
"Завершая свой брифинг, хотел бы еще раз отметить причины, по которым ВСУ нанесли удар по СИЗО в н.п. Еленовка. Киевские власти стремятся устранить свидетелей и исполнителей своих преступлений против собственного народа", - сказал Фомин на брифинге для иностранных военных атташе.
По его словам, Владимир Зеленский выступает за то, чтобы западное сообщество дало единые оценки, совпадающие с украинской трактовкой этих событий, обвиняющих российскую сторону в нанесении удара по Еленовке.
Как сообщало Минобороны России, в результате украинского удара из HIMARS по изолятору в Еленовке в ДНР 29 июля погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности, из "Азова", начали давать показания.
В Минобороны РФ заявили, что Россия призывает экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке. Как отмечали в ООН, генсек Антониу Гутерреш получил запросы на расследование и от России, и от Украины. Возможность такого расследования, по заявлению представителя ООН, изучается.