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США пытаются оправдать удары Украины по Еленовке, считают в Минобороны
США пытаются оправдать удары Украины по Еленовке, считают в Минобороны - РИА Новости, 03.08.2022
США пытаются оправдать удары Украины по Еленовке, считают в Минобороны
США неуклюже пытаются оправдать киевский режим, заявляя о непреднамеренности удара по Еленовке, так как ранее они объявляли о высокой точности системы HIMARS,... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T17:10
2022-08-03T17:10
2022-08-03T17:10
специальная военная операция на украине
в мире
сша
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рсзо himars
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. США неуклюже пытаются оправдать киевский режим, заявляя о непреднамеренности удара по Еленовке, так как ранее они объявляли о высокой точности системы HIMARS, сообщил в среду замминистра обороны РФ Александр Фомин."По заявлениям США, система HIMARS является высокоточной и поражает именно те цели, на которые они были направлены", - добавил он.При этом при планировании огневого поражения украинские военные активно используют данные космической и воздушной разведки, получаемые от ВС США и их союзников, а представители США осуществляют подготовку заданий для стрельбы, напомнил Фомин.По его словам, к бездоказательным обвинениям в адрес России "все шире присоединяются представители руководства стран Европы".
https://ria.ru/20220803/spetsoperatsiya-1806926974.html
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в мире, сша, россия, вооруженные силы сша, рсзо himars, министерство обороны рф (минобороны рф)
США пытаются оправдать удары Украины по Еленовке, считают в Минобороны
Минобороны: США оправдывают Украину заявлениями о непреднамеренности удара по Еленовке