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США пытаются оправдать удары Украины по Еленовке, считают в Минобороны - РИА Новости, 03.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220803/elenovka-1807015852.html
США пытаются оправдать удары Украины по Еленовке, считают в Минобороны
США пытаются оправдать удары Украины по Еленовке, считают в Минобороны - РИА Новости, 03.08.2022
США пытаются оправдать удары Украины по Еленовке, считают в Минобороны
США неуклюже пытаются оправдать киевский режим, заявляя о непреднамеренности удара по Еленовке, так как ранее они объявляли о высокой точности системы HIMARS,... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T17:10
2022-08-03T17:10
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
вооруженные силы сша
рсзо himars
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. США неуклюже пытаются оправдать киевский режим, заявляя о непреднамеренности удара по Еленовке, так как ранее они объявляли о высокой точности системы HIMARS, сообщил в среду замминистра обороны РФ Александр Фомин."По заявлениям США, система HIMARS является высокоточной и поражает именно те цели, на которые они были направлены", - добавил он.При этом при планировании огневого поражения украинские военные активно используют данные космической и воздушной разведки, получаемые от ВС США и их союзников, а представители США осуществляют подготовку заданий для стрельбы, напомнил Фомин.По его словам, к бездоказательным обвинениям в адрес России "все шире присоединяются представители руководства стран Европы".
https://ria.ru/20220803/spetsoperatsiya-1806926974.html
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в мире, сша, россия, вооруженные силы сша, рсзо himars, министерство обороны рф (минобороны рф)
17:10 03.08.2022
 
США пытаются оправдать удары Украины по Еленовке, считают в Минобороны

Минобороны: США оправдывают Украину заявлениями о непреднамеренности удара по Еленовке

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian GosunАмериканская ракетно-артиллерийская система HIMARS
Американская ракетно-артиллерийская система HIMARS - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian Gosun
Американская ракетно-артиллерийская система HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. США неуклюже пытаются оправдать киевский режим, заявляя о непреднамеренности удара по Еленовке, так как ранее они объявляли о высокой точности системы HIMARS, сообщил в среду замминистра обороны РФ Александр Фомин.
"На сайте Пентагона размещено заявление старшего должностного лица Минобороны США о том, что "если это и случилось - украинский удар, они не хотели этого делать. Расцениваем это заявление как неуклюжую попытку оправдать провокации киевского режима", - сказал Фомин на брифинге для иностранных военных атташе.
"По заявлениям США, система HIMARS является высокоточной и поражает именно те цели, на которые они были направлены", - добавил он.
При этом при планировании огневого поражения украинские военные активно используют данные космической и воздушной разведки, получаемые от ВС США и их союзников, а представители США осуществляют подготовку заданий для стрельбы, напомнил Фомин.
По его словам, к бездоказательным обвинениям в адрес России "все шире присоединяются представители руководства стран Европы".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 14:14Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.08.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияВооруженные силы СШАРСЗО HIMARSМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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