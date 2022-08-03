https://ria.ru/20220803/elenovka-1807015852.html

США пытаются оправдать удары Украины по Еленовке, считают в Минобороны

США пытаются оправдать удары Украины по Еленовке, считают в Минобороны - РИА Новости, 03.08.2022

США пытаются оправдать удары Украины по Еленовке, считают в Минобороны

США неуклюже пытаются оправдать киевский режим, заявляя о непреднамеренности удара по Еленовке, так как ранее они объявляли о высокой точности системы HIMARS,... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T17:10

2022-08-03T17:10

2022-08-03T17:10

специальная военная операция на украине

в мире

сша

россия

вооруженные силы сша

рсзо himars

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. США неуклюже пытаются оправдать киевский режим, заявляя о непреднамеренности удара по Еленовке, так как ранее они объявляли о высокой точности системы HIMARS, сообщил в среду замминистра обороны РФ Александр Фомин."По заявлениям США, система HIMARS является высокоточной и поражает именно те цели, на которые они были направлены", - добавил он.При этом при планировании огневого поражения украинские военные активно используют данные космической и воздушной разведки, получаемые от ВС США и их союзников, а представители США осуществляют подготовку заданий для стрельбы, напомнил Фомин.По его словам, к бездоказательным обвинениям в адрес России "все шире присоединяются представители руководства стран Европы".

https://ria.ru/20220803/spetsoperatsiya-1806926974.html

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в мире, сша, россия, вооруженные силы сша, рсзо himars, министерство обороны рф (минобороны рф)