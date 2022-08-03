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Минобороны рассказало о требовании Украины разместить пленных в Еленовке - РИА Новости, 03.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220803/elenovka-1807013168.html
Минобороны рассказало о требовании Украины разместить пленных в Еленовке
Минобороны рассказало о требовании Украины разместить пленных в Еленовке - РИА Новости, 03.08.2022
Минобороны рассказало о требовании Украины разместить пленных в Еленовке
Украина настояла на том, чтобы ее военнопленных разместили именно в исправительной колонии № 120 в Еленовке в ДНР, по которой затем нанесли удар американскими... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T17:06
2022-08-03T17:55
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
александр фомин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Украина настояла на том, чтобы ее военнопленных разместили именно в исправительной колонии № 120 в Еленовке в ДНР, по которой затем нанесли удар американскими РСЗО HIMARS, заявил замминистра обороны России Александр Фомин.Замминистра напомнил, что 28 июля 2022 года появилось видеопризнание в преступлениях азовцев Дмитрия Козацкого. Далее, в ночь на 29 июля, нанесли удар по Еленовке из HIMARS.Киевские власти приняли решение нанести удар по месту содержания военнопленных, чтобы устранить свидетелей их преступлений против собственного народа, добавил Фомин.По его словам, сейчас многие украинские военнослужащие добровольно складывают оружие, зная о гуманном отношении к военнопленным в ВС России. Провокация в Еленовке, отметил Фомин, имеет целью запугивание бойцов ВСУ, "это была попытка противодействия сдаче их в плен". В то же время украинские власти, не приводя каких-либо доказательств, пытаются переложить ответственность за гибель военнопленных на Россию, указал он.Кроме того, Фомин обозначил направление удара по СИЗО. Стрельба велась с траектории Марьинка — Курахово — треугольник Сергеевка — Покровск — Удачное, отметил он.Также замминистра обратил внимание на "неуклюжие" попытки США оправдать киевский режим. При этом при планировании огневого поражения украинские военные активно используют данные космической и воздушной разведки, получаемые от американских Вооруженных сил и их союзников, а представители Вашингтона осуществляют подготовку заданий для стрельбы, напомнил Фомин.Помимо этого, он особо отметил благодарность раненных при ударе военнопленных российским врачам за медицинскую помощь. На брифинге также показали видео с показаниями и бойцов ВСУ, и их обращением к медикам.Украинские войска в ночь на 29 июля нанесли удар по СИЗО, где содержались военнопленные, прежде всего боевики националистического полка "Азов"*. Здание оказалось практически полностью уничтожено. В результате погибли 53 человека. На месте нашли обломки снаряда американской РСЗО HIMARS.В российском оборонном ведомстве назвали обстрел вопиющей провокацией, совершенной для запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен. Глава ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, связал атаку с тем, что пленные начали давать показания.В середине мая около двух с половиной тысяч бойцов ВСУ и "Азова"*, заблокированных на мариупольском заводе "Азовсталь", сложили оружие. Раненых отправили в больницу, часть военнопленных с тех пор находились в колонии в Еленовке.*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20220801/pravda-1806270656.html
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https://ria.ru/20220730/sizo-1806150081.html
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в мире, россия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, александр фомин, ситуация в днр и лнр, денис пушилин, сергеевка, вооруженные силы рф
17:06 03.08.2022 (обновлено: 17:55 03.08.2022)
 
Минобороны рассказало о требовании Украины разместить пленных в Еленовке

Замминистра обороны Фомин: Украина сама настояла на размещении своих пленных в Еленовке

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель Министра обороны России Александр Фомин
Заместитель Министра обороны России Александр Фомин - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель Министра обороны России Александр Фомин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Украина настояла на том, чтобы ее военнопленных разместили именно в исправительной колонии № 120 в Еленовке в ДНР, по которой затем нанесли удар американскими РСЗО HIMARS, заявил замминистра обороны России Александр Фомин.

"Обращаю ваше внимание на анализ хронологии событий. Двадцатого мая 2022 года сдавшиеся в плен военнослужащие нацполка "Азов"* были доставлены в СИЗО населенного пункта Еленовка. Украинская сторона настояла именно на этом месте содержания пленных", — сказал он на брифинге для иностранных военных атташе.

Замминистра напомнил, что 28 июля 2022 года появилось видеопризнание в преступлениях азовцев Дмитрия Козацкого. Далее, в ночь на 29 июля, нанесли удар по Еленовке из HIMARS.
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Киевские власти приняли решение нанести удар по месту содержания военнопленных, чтобы устранить свидетелей их преступлений против собственного народа, добавил Фомин.
По его словам, сейчас многие украинские военнослужащие добровольно складывают оружие, зная о гуманном отношении к военнопленным в ВС России. Провокация в Еленовке, отметил Фомин, имеет целью запугивание бойцов ВСУ, "это была попытка противодействия сдаче их в плен". В то же время украинские власти, не приводя каких-либо доказательств, пытаются переложить ответственность за гибель военнопленных на Россию, указал он.
Кроме того, Фомин обозначил направление удара по СИЗО. Стрельба велась с траектории Марьинка — Курахово — треугольник СергеевкаПокровск — Удачное, отметил он.
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Также замминистра обратил внимание на "неуклюжие" попытки США оправдать киевский режим. При этом при планировании огневого поражения украинские военные активно используют данные космической и воздушной разведки, получаемые от американских Вооруженных сил и их союзников, а представители Вашингтона осуществляют подготовку заданий для стрельбы, напомнил Фомин.
Помимо этого, он особо отметил благодарность раненных при ударе военнопленных российским врачам за медицинскую помощь. На брифинге также показали видео с показаниями и бойцов ВСУ, и их обращением к медикам.
Украинские войска в ночь на 29 июля нанесли удар по СИЗО, где содержались военнопленные, прежде всего боевики националистического полка "Азов"*. Здание оказалось практически полностью уничтожено. В результате погибли 53 человека. На месте нашли обломки снаряда американской РСЗО HIMARS.
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В российском оборонном ведомстве назвали обстрел вопиющей провокацией, совершенной для запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен. Глава ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, связал атаку с тем, что пленные начали давать показания.
В середине мая около двух с половиной тысяч бойцов ВСУ и "Азова"*, заблокированных на мариупольском заводе "Азовсталь", сложили оружие. Раненых отправили в больницу, часть военнопленных с тех пор находились в колонии в Еленовке.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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