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Тори считают Джонсона лучшим кандидатом в премьеры Британии, показал опрос - РИА Новости, 03.08.2022
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Тори считают Джонсона лучшим кандидатом в премьеры Британии, показал опрос
Тори считают Джонсона лучшим кандидатом в премьеры Британии, показал опрос - РИА Новости, 03.08.2022
Тори считают Джонсона лучшим кандидатом в премьеры Британии, показал опрос
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон больше подходит на роль главы правительства, однако в нынешней ситуации большинство представителей Консервативной... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T16:49
2022-08-03T16:49
в мире
лиз трасс
борис джонсон
риши сунак
великобритания
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон больше подходит на роль главы правительства, однако в нынешней ситуации большинство представителей Консервативной партии поддержит главу МИД Лиз Трасс, следует из опроса исследовательской компании YouGov.Опрос проводился с 29 июля по 2 августа среди 1043 членов Консервативной партии. Способ проведения опроса и статистическая погрешность не указаны.Согласно опросу, 40% респондентов заявили, что считают именно Джонсона лучшим кандидатом на пост премьера по сравнению с главой МИД Лиз Трасс (28%) и экс-министром финансов Риши Сунаком (23%). Опрос также показал, что в нынешней борьбе за кресло премьера 69% готовы поддержать Трасс, и только 31% голосов отойдут в пользу кандидатуры Сунака.Накануне около 14 тыс партийных работников подписали петицию, чтобы включить имя Джонсона в предвыборный бюллетень. Если ответ на петицию не поступит к пятнице, члены партии обратятся в суд.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности главы кабмина и лидера Консервативной партии.По итогам пяти раундов голосования членов парламента от Консервативной партии в финал борьбы за пост ее лидера и, соответственно, премьер-министра вышли глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.В последнем туре победителя из двух финалистов выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте. Как ожидается, результаты будут оглашены 5 сентября, когда парламент возобновит работу после летнего перерыва.
https://ria.ru/20220802/trass-1806756336.html
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в мире, лиз трасс, борис джонсон, риши сунак, великобритания
16:49 03.08.2022
 
Тори считают Джонсона лучшим кандидатом в премьеры Британии, показал опрос

Опрос: 40 процентов британских консерваторов считают Джонсона лучшим кандидатом в премьеры

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон больше подходит на роль главы правительства, однако в нынешней ситуации большинство представителей Консервативной партии поддержит главу МИД Лиз Трасс, следует из опроса исследовательской компании YouGov.
Опрос проводился с 29 июля по 2 августа среди 1043 членов Консервативной партии. Способ проведения опроса и статистическая погрешность не указаны.
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс на Даунинг-стрит, 10 - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
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Трасс сделала неловкую оговорку о Путине
Согласно опросу, 40% респондентов заявили, что считают именно Джонсона лучшим кандидатом на пост премьера по сравнению с главой МИД Лиз Трасс (28%) и экс-министром финансов Риши Сунаком (23%). Опрос также показал, что в нынешней борьбе за кресло премьера 69% готовы поддержать Трасс, и только 31% голосов отойдут в пользу кандидатуры Сунака.
Накануне около 14 тыс партийных работников подписали петицию, чтобы включить имя Джонсона в предвыборный бюллетень. Если ответ на петицию не поступит к пятнице, члены партии обратятся в суд.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности главы кабмина и лидера Консервативной партии.
По итогам пяти раундов голосования членов парламента от Консервативной партии в финал борьбы за пост ее лидера и, соответственно, премьер-министра вышли глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.
В последнем туре победителя из двух финалистов выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте. Как ожидается, результаты будут оглашены 5 сентября, когда парламент возобновит работу после летнего перерыва.
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