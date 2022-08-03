Тори считают Джонсона лучшим кандидатом в премьеры Британии, показал опрос
Опрос: 40 процентов британских консерваторов считают Джонсона лучшим кандидатом в премьеры
Борис Джонсон. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон больше подходит на роль главы правительства, однако в нынешней ситуации большинство представителей Консервативной партии поддержит главу МИД Лиз Трасс, следует из опроса исследовательской компании YouGov.
Опрос проводился с 29 июля по 2 августа среди 1043 членов Консервативной партии. Способ проведения опроса и статистическая погрешность не указаны.
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Согласно опросу, 40% респондентов заявили, что считают именно Джонсона лучшим кандидатом на пост премьера по сравнению с главой МИД Лиз Трасс (28%) и экс-министром финансов Риши Сунаком (23%). Опрос также показал, что в нынешней борьбе за кресло премьера 69% готовы поддержать Трасс, и только 31% голосов отойдут в пользу кандидатуры Сунака.
Накануне около 14 тыс партийных работников подписали петицию, чтобы включить имя Джонсона в предвыборный бюллетень. Если ответ на петицию не поступит к пятнице, члены партии обратятся в суд.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности главы кабмина и лидера Консервативной партии.
По итогам пяти раундов голосования членов парламента от Консервативной партии в финал борьбы за пост ее лидера и, соответственно, премьер-министра вышли глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.
В последнем туре победителя из двух финалистов выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте. Как ожидается, результаты будут оглашены 5 сентября, когда парламент возобновит работу после летнего перерыва.