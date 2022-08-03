https://ria.ru/20220803/drony-1807042448.html

Боец ЛНР рассказал об использовании дронов для корректировки огня по ВСУ

Боец ЛНР рассказал об использовании дронов для корректировки огня по ВСУ - РИА Новости, 03.08.2022

Боец ЛНР рассказал об использовании дронов для корректировки огня по ВСУ

Бойцы Луганской Народной республики при помощи дронов корректируют огонь артиллерии по украинским войскам в районе Артемовска, поддерживая наступление ВС РФ и... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T18:04

2022-08-03T18:04

2022-08-03T18:04

специальная военная операция на украине

в мире

иван филипоненко

луганская народная республика

россия

артемовск

украина

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 3 авг - РИА Новости. Бойцы Луганской Народной республики при помощи дронов корректируют огонь артиллерии по украинским войскам в районе Артемовска, поддерживая наступление ВС РФ и войск ДНР и ЛНР, рассказал в среду РИА Новости оператор беспилотника- корректировщика.Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявлял, что союзные силы республики и РФ закрепились в 2,5 километрах от Соледара. Соледар расположен в 20 километрах от города Артемовск (по украинской версии - Бахмут), который сейчас находится под контролем Киева и где расположен крупный транспортный узел.

https://ria.ru/20220730/ukraina-1806071317.html

луганская народная республика

россия

артемовск

украина

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в мире, иван филипоненко, луганская народная республика, россия, артемовск, украина, вооруженные силы украины