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Боец ЛНР рассказал об использовании дронов для корректировки огня по ВСУ
Боец ЛНР рассказал об использовании дронов для корректировки огня по ВСУ - РИА Новости, 03.08.2022
Боец ЛНР рассказал об использовании дронов для корректировки огня по ВСУ
Бойцы Луганской Народной республики при помощи дронов корректируют огонь артиллерии по украинским войскам в районе Артемовска, поддерживая наступление ВС РФ и... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T18:04
2022-08-03T18:04
2022-08-03T18:04
специальная военная операция на украине
в мире
иван филипоненко
луганская народная республика
россия
артемовск
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 3 авг - РИА Новости. Бойцы Луганской Народной республики при помощи дронов корректируют огонь артиллерии по украинским войскам в районе Артемовска, поддерживая наступление ВС РФ и войск ДНР и ЛНР, рассказал в среду РИА Новости оператор беспилотника- корректировщика.Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявлял, что союзные силы республики и РФ закрепились в 2,5 километрах от Соледара. Соледар расположен в 20 километрах от города Артемовск (по украинской версии - Бахмут), который сейчас находится под контролем Киева и где расположен крупный транспортный узел.
https://ria.ru/20220730/ukraina-1806071317.html
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в мире, иван филипоненко, луганская народная республика, россия, артемовск, украина, вооруженные силы украины
Боец ЛНР рассказал об использовании дронов для корректировки огня по ВСУ
Военнослужащий ЛНР рассказал, что корректирует огонь по ВСУ у Артемовска с помощью дронов