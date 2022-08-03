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Голливудский актер остановил поножовщину на улице в Австралии

Голливудский актер остановил поножовщину на улице в Австралии - РИА Новости, 03.08.2022

Голливудский актер остановил поножовщину на улице в Австралии

Дев Патель остановил поножовщину в Австралии, сообщает Variety. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T11:41

2022-08-03T11:41

2022-08-03T11:41

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Дев Патель остановил поножовщину в Австралии, сообщает Variety. Мужчина и женщина подрались на улице и в небольшом магазине. В результате первый получил ножевое ранение в грудь. Актер и его друзья стали свидетелями ссоры. "Дев действовал в соответствии со своим инстинктом, пытаясь снизить накал и разнять дерущихся. К счастью, ему и его знакомым это удалось. Они остались на месте, чтобы обеспечить прибытие полиции и скорой помощи", — рассказал представитель артиста. В заявлении также указывается, что "в этой ситуации нет героев, и к сожалению, инцидент подчеркивает системную проблему, когда к маргинализированным членам общества не относятся с достоинством и уважением, которых они заслуживают". Дев Патель известен по ролям в таких проектах, как "Миллионер из трущоб", "Лев", "История Дэвида Копперфилда", "Легенда о Зеленом рыцаре" и другим.

https://ria.ru/20220801/stallone-1806396502.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, звезды