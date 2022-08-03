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Голливудский актер остановил поножовщину на улице в Австралии
Голливудский актер остановил поножовщину на улице в Австралии - РИА Новости, 03.08.2022
Голливудский актер остановил поножовщину на улице в Австралии
Дев Патель остановил поножовщину в Австралии, сообщает Variety. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T11:41
2022-08-03T11:41
2022-08-03T11:41
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Дев Патель остановил поножовщину в Австралии, сообщает Variety. Мужчина и женщина подрались на улице и в небольшом магазине. В результате первый получил ножевое ранение в грудь. Актер и его друзья стали свидетелями ссоры. "Дев действовал в соответствии со своим инстинктом, пытаясь снизить накал и разнять дерущихся. К счастью, ему и его знакомым это удалось. Они остались на месте, чтобы обеспечить прибытие полиции и скорой помощи", — рассказал представитель артиста. В заявлении также указывается, что "в этой ситуации нет героев, и к сожалению, инцидент подчеркивает системную проблему, когда к маргинализированным членам общества не относятся с достоинством и уважением, которых они заслуживают". Дев Патель известен по ролям в таких проектах, как "Миллионер из трущоб", "Лев", "История Дэвида Копперфилда", "Легенда о Зеленом рыцаре" и другим.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, знаменитости, звезды
Голливудский актер остановил поножовщину на улице в Австралии
Звезда фильма "Миллионер из трущоб" Дев Патель остановил уличную поножовщину в Австралии
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости.
Дев Патель остановил поножовщину в Австралии, сообщает
Variety.
Мужчина и женщина подрались на улице и в небольшом магазине. В результате первый получил ножевое ранение в грудь. Актер и его друзья стали свидетелями ссоры.
"Дев действовал в соответствии со своим инстинктом, пытаясь снизить накал и разнять дерущихся. К счастью, ему и его знакомым это удалось. Они остались на месте, чтобы обеспечить прибытие полиции и скорой помощи", — рассказал представитель артиста.
В заявлении также указывается, что "в этой ситуации нет героев, и к сожалению, инцидент подчеркивает системную проблему, когда к маргинализированным членам общества не относятся с достоинством и уважением, которых они заслуживают".
Дев Патель известен по ролям в таких проектах, как "Миллионер из трущоб", "Лев", "История Дэвида Копперфилда", "Легенда о Зеленом рыцаре" и другим.