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Украинские войска обстреляли Донецк из "Градов"
Украинские войска обстреляли Донецк из "Градов" - РИА Новости, 03.08.2022
Украинские войска обстреляли Донецк из "Градов"
Украинские войска в 20.18 обстреляли Донецк, выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T20:44
2022-08-03T20:44
2022-08-03T20:44
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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Украинские войска в 20.18 обстреляли Донецк, выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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донецк (днр), украина, в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
Украинские войска обстреляли Донецк из "Градов"
В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из "Градов"