Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Донецк из "Градов" - РИА Новости, 03.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220803/donetsk-1807092418.html
Украинские войска обстреляли Донецк из "Градов"
Украинские войска обстреляли Донецк из "Градов" - РИА Новости, 03.08.2022
Украинские войска обстреляли Донецк из "Градов"
Украинские войска в 20.18 обстреляли Донецк, выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T20:44
2022-08-03T20:44
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
украина
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149133/29/1491332991_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_be325cba9bfc716d5d4bd3b041f429fc.jpg
ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Украинские войска в 20.18 обстреляли Донецк, выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220803/spetsoperatsiya-1806885890.html
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149133/29/1491332991_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5a76c1bf0df28eb98385157fb2b7d37e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк (днр), украина, в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
20:44 03.08.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк из "Градов"

В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из "Градов"

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкНеразорвавшийся снаряд РСЗО "Град" в Донецке
Неразорвавшийся снаряд РСЗО Град в Донецке - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Неразорвавшийся снаряд РСЗО "Град" в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Украинские войска в 20.18 обстреляли Донецк, выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Авиационные ракеты на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 12:04Специальная военная операция на Украине
Российские военные уничтожили склад польского оружия в Львовской области
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)УкраинаВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала