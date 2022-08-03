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Украинские войска обстреляли Донецк из "Градов"

Украинские войска обстреляли Донецк из "Градов" - РИА Новости, 03.08.2022

Украинские войска обстреляли Донецк из "Градов"

Украинские войска в 20.18 обстреляли Донецк, выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T20:44

2022-08-03T20:44

2022-08-03T20:44

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Украинские войска в 20.18 обстреляли Донецк, выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220803/spetsoperatsiya-1806885890.html

донецк (днр)

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донецк (днр), украина, в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс