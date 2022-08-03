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При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадала женщина - РИА Новости, 03.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220803/donetsk-1807089890.html
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадала женщина
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадала женщина - РИА Новости, 03.08.2022
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадала женщина
Женщина ранена при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в среду штаб обороны Донецкой Народной республики. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T20:35
2022-08-03T20:36
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Женщина ранена при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в среду штаб обороны Донецкой Народной республики."Вооруженные формирования Украины нанесли удар по Петровскому району Донецка, по ул. Петровского ранена женщина", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Ранее в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило об обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками в 19.10 мск. По городу было выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220803/miny-1807081313.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс
20:35 03.08.2022 (обновлено: 20:36 03.08.2022)
 
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадала женщина

В ДНР сообщили, что при обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадала женщина

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Женщина ранена при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в среду штаб обороны Донецкой Народной республики.
"Вооруженные формирования Украины нанесли удар по Петровскому району Донецка, по ул. Петровского ранена женщина", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Ранее в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило об обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками в 19.10 мск. По городу было выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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