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При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадала женщина

При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадала женщина - РИА Новости, 03.08.2022

При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадала женщина

Женщина ранена при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в среду штаб обороны Донецкой Народной республики. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T20:35

2022-08-03T20:35

2022-08-03T20:36

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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Женщина ранена при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в среду штаб обороны Донецкой Народной республики."Вооруженные формирования Украины нанесли удар по Петровскому району Донецка, по ул. Петровского ранена женщина", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Ранее в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило об обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками в 19.10 мск. По городу было выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс