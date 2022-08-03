https://ria.ru/20220803/donetsk-1806974975.html
При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ ранен мужчина
При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ ранен мужчина - РИА Новости, 03.08.2022
При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ ранен мужчина
Мужчина ранен при обстреле Петровского района Донецка, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T15:40
2022-08-03T15:40
2022-08-03T15:40
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
донецк (днр)
украина
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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Мужчина ранен при обстреле Петровского района Донецка, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."Вооруженные формирования Украины обстреляли Петровский район Донецка, по ул. Летней ранен мужчина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее штаб сообщил о гибели мирного жителя в поселке Александровка, который прилегает к Петровскому району Донецка.
https://ria.ru/20220803/donbass-1806968348.html
петровский район
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, петровский район, донецк (днр), украина
При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ ранен мужчина
В ДНР заявили, что при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ ранен мужчина