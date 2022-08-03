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При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ ранен мужчина - РИА Новости, 03.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220803/donetsk-1806974975.html
При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ ранен мужчина
При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ ранен мужчина - РИА Новости, 03.08.2022
При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ ранен мужчина
Мужчина ранен при обстреле Петровского района Донецка, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T15:40
2022-08-03T15:40
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
донецк (днр)
украина
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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Мужчина ранен при обстреле Петровского района Донецка, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."Вооруженные формирования Украины обстреляли Петровский район Донецка, по ул. Летней ранен мужчина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее штаб сообщил о гибели мирного жителя в поселке Александровка, который прилегает к Петровскому району Донецка.
https://ria.ru/20220803/donbass-1806968348.html
петровский район
донецк (днр)
украина
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в мире, петровский район, донецк (днр), украина
15:40 03.08.2022
 
При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ ранен мужчина

В ДНР заявили, что при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ ранен мужчина

© РИА Новости /  / Перейти в фотобанкВоронка от снаряда после обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка.
Воронка от снаряда после обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка. - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости /
Перейти в фотобанк
Воронка от снаряда после обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Мужчина ранен при обстреле Петровского района Донецка, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
"Вооруженные формирования Украины обстреляли Петровский район Донецка, по ул. Летней ранен мужчина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Ранее штаб сообщил о гибели мирного жителя в поселке Александровка, который прилегает к Петровскому району Донецка.
Разбитое окно после обстрела - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 15:27Специальная военная операция на Украине
При обстреле Александровки со стороны ВСУ погиб мужчина
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПетровский районДонецк (ДНР)Украина
 
 
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