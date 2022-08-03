https://ria.ru/20220803/donetsk-1806974975.html

При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ ранен мужчина

При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ ранен мужчина - РИА Новости, 03.08.2022

При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ ранен мужчина

Мужчина ранен при обстреле Петровского района Донецка, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T15:40

2022-08-03T15:40

2022-08-03T15:40

специальная военная операция на украине

в мире

петровский район

донецк (днр)

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806879078_0:0:3164:1781_1920x0_80_0_0_c7b258ea45f2b2d7ddb6c4f8daa93a4e.jpg

ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Мужчина ранен при обстреле Петровского района Донецка, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."Вооруженные формирования Украины обстреляли Петровский район Донецка, по ул. Летней ранен мужчина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее штаб сообщил о гибели мирного жителя в поселке Александровка, который прилегает к Петровскому району Донецка.

https://ria.ru/20220803/donbass-1806968348.html

петровский район

донецк (днр)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, петровский район, донецк (днр), украина