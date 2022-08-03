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Украинские войска выпустили по Донецку еще 14 снарядов - РИА Новости, 03.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220803/donetsk-1806889935.html
Украинские войска выпустили по Донецку еще 14 снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку еще 14 снарядов - РИА Новости, 03.08.2022
Украинские войска выпустили по Донецку еще 14 снарядов
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T12:21
2022-08-03T12:21
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
петровский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 3 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:44 (совпадает с мск) – населенный пункт Победа – город Донецк (Петровский район): выпущено 14 снарядов калибром 152 миллиметра", - отмечается в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика
12:21 03.08.2022
 
Украинские войска выпустили по Донецку еще 14 снарядов

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку еще 14 снарядов калибра 152 миллиметра

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Киевском районе Донецка, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Жилой дом в Киевском районе Донецка, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:44 (совпадает с мск) – населенный пункт Победа – город Донецк (Петровский район): выпущено 14 снарядов калибром 152 миллиметра", - отмечается в Telegram-канале представительства.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 12:18Специальная военная операция на Украине
Украинские войска целенаправленно обстреливают церкви, заявили в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Петровский районДонецкая Народная Республика
 
 
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