https://ria.ru/20220803/donetsk-1806889935.html
Украинские войска выпустили по Донецку еще 14 снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку еще 14 снарядов - РИА Новости, 03.08.2022
Украинские войска выпустили по Донецку еще 14 снарядов
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T12:21
2022-08-03T12:21
2022-08-03T12:21
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
петровский район
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805501729_0:35:3139:1800_1920x0_80_0_0_153cb885e1f49927047ec59b2bde4260.jpg
ДОНЕЦК, 3 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:44 (совпадает с мск) – населенный пункт Победа – город Донецк (Петровский район): выпущено 14 снарядов калибром 152 миллиметра", - отмечается в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220803/donbass-1806889616.html
донецк (днр)
петровский район
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805501729_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_7d849a62cb0789562244be3d1b71bdd7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика
Украинские войска выпустили по Донецку еще 14 снарядов
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку еще 14 снарядов калибра 152 миллиметра