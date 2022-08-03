https://ria.ru/20220803/donetsk-1806889935.html

Украинские войска выпустили по Донецку еще 14 снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку еще 14 снарядов - РИА Новости, 03.08.2022

Украинские войска выпустили по Донецку еще 14 снарядов

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T12:21

2022-08-03T12:21

2022-08-03T12:21

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805501729_0:35:3139:1800_1920x0_80_0_0_153cb885e1f49927047ec59b2bde4260.jpg

ДОНЕЦК, 3 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:44 (совпадает с мск) – населенный пункт Победа – город Донецк (Петровский район): выпущено 14 снарядов калибром 152 миллиметра", - отмечается в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220803/donbass-1806889616.html

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика