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В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ повреждены две больницы - РИА Новости, 03.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220803/donetsk-1806878407.html
В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ повреждены две больницы
В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ повреждены две больницы - РИА Новости, 03.08.2022
В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ повреждены две больницы
Республиканские клинические психиатрическая и психоневрологическая больницы повреждены в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрелов со стороны... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T11:38
2022-08-03T11:52
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
куйбышевский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 3 авг – РИА Новости. Республиканские клинические психиатрическая и психоневрологическая больницы повреждены в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины: город Донецк, Куйбышевский район по улице улица Одинцова,19 - Республиканская клиническая психиатрическая больница МЗ ДНР; улица Великоновоселковская, 200 - Республиканская клиническая психоневрологическая больница - медико-психологический центр", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20220803/donbass-1806879906.html
донецк (днр)
куйбышевский район
донецкая народная республика
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в мире, донецк (днр), куйбышевский район, донецкая народная республика
11:38 03.08.2022 (обновлено: 11:52 03.08.2022)
 
В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ повреждены две больницы

В ДНР заявили, что в Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ повреждены две больницы

© Фото : Официальный сайт ДНРПоследствия обстрела центральных районов Донецка. Кадр из видео
Последствия обстрела центральных районов Донецка. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© Фото : Официальный сайт ДНР
Последствия обстрела центральных районов Донецка. Кадр из видео. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 авг – РИА Новости. Республиканские клинические психиатрическая и психоневрологическая больницы повреждены в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины: город Донецк, Куйбышевский район по улице улица Одинцова,19 - Республиканская клиническая психиатрическая больница МЗ ДНР; улица Великоновоселковская, 200 - Республиканская клиническая психоневрологическая больница - медико-психологический центр", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Куйбышевский районДонецкая Народная Республика
 
 
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