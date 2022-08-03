https://ria.ru/20220803/donetsk-1806878407.html

В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ повреждены две больницы

В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ повреждены две больницы - РИА Новости, 03.08.2022

В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ повреждены две больницы

Республиканские клинические психиатрическая и психоневрологическая больницы повреждены в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрелов со стороны... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T11:38

2022-08-03T11:38

2022-08-03T11:52

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

куйбышевский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 3 авг – РИА Новости. Республиканские клинические психиатрическая и психоневрологическая больницы повреждены в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины: город Донецк, Куйбышевский район по улице улица Одинцова,19 - Республиканская клиническая психиатрическая больница МЗ ДНР; улица Великоновоселковская, 200 - Республиканская клиническая психоневрологическая больница - медико-психологический центр", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220803/donbass-1806879906.html

донецк (днр)

куйбышевский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), куйбышевский район, донецкая народная республика