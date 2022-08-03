https://ria.ru/20220803/donetsk-1806878407.html
В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ повреждены две больницы
В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ повреждены две больницы - РИА Новости, 03.08.2022
В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ повреждены две больницы
Республиканские клинические психиатрическая и психоневрологическая больницы повреждены в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрелов со стороны... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T11:38
2022-08-03T11:38
2022-08-03T11:52
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
куйбышевский район
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/12/1796473238_0:0:2411:1356_1920x0_80_0_0_dc3e3cf152861b8a39473f9a66b831f8.jpg
ДОНЕЦК, 3 авг – РИА Новости. Республиканские клинические психиатрическая и психоневрологическая больницы повреждены в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины: город Донецк, Куйбышевский район по улице улица Одинцова,19 - Республиканская клиническая психиатрическая больница МЗ ДНР; улица Великоновоселковская, 200 - Республиканская клиническая психоневрологическая больница - медико-психологический центр", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20220803/donbass-1806879906.html
донецк (днр)
куйбышевский район
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/12/1796473238_0:0:1809:1356_1920x0_80_0_0_4edc45ef248de9940cdc9faa33852236.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), куйбышевский район, донецкая народная республика
11:38 03.08.2022 (обновлено: 11:52 03.08.2022)
В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ повреждены две больницы
В ДНР заявили, что в Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ повреждены две больницы