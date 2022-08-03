https://ria.ru/20220803/donetsk-1806858999.html
Украинские войска выпустили по Донецку еще десять ракет из "Града"
Украинские войска выпустили по Донецку еще десять ракет из "Града" - РИА Новости, 03.08.2022
Украинские войска выпустили по Донецку еще десять ракет из "Града"
Украинские войска выпустили еще 10 ракет из РСЗО "Град" по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T10:36
2022-08-03T10:36
2022-08-03T10:38
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донецк (днр)
куйбышевский район
украина
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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 10 ракет из РСЗО "Град" по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09:55 (совпадает с мск) - н.п. Первомайское – г. Донецк (Кировский и Куйбышевские районы): выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее в среду украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив 20 ракет из реактивной системы залпового огня "Град".
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в мире, донецк (днр), куйбышевский район, украина
10:36 03.08.2022 (обновлено: 10:38 03.08.2022)
Украинские войска выпустили по Донецку еще десять ракет из "Града"
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку еще десять ракет из "Града"