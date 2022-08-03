https://ria.ru/20220803/donetsk-1806857961.html
Украинские войска вновь обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска вновь обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 03.08.2022
Украинские войска вновь обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска за пять минут два раза обстреляли Донецк, выпустив 20 ракет из РСЗО "Град" и 15 снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T10:32
2022-08-03T10:32
2022-08-03T10:32
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
кировский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797339827_0:101:2994:1785_1920x0_80_0_0_285b9b7a6cf1c9745ef685847f4c57c7.jpg
ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Украинские войска за пять минут два раза обстреляли Донецк, выпустив 20 ракет из РСЗО "Град" и 15 снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское – город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено15 снарядов калибром 155 миллиметров; 10.10 - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - сообщается в Telegram-канале представительства.Ранее в среду украинские войска несколько раз обстреливали Донецк, выпустив в общей сложности 30 ракет из реактивной системы залпового огня "Град".
https://ria.ru/20220803/donetsk-1806850333.html
донецк (днр)
украина
кировский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797339827_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fc5b379cf059568cf32c8b959e60011a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), украина, кировский район
Украинские войска вновь обстреляли Донецк из "Града"
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку 20 ракет из "Града" и 15 снарядов