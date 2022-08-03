https://ria.ru/20220803/donetsk-1806857961.html

Украинские войска вновь обстреляли Донецк из "Града"

Украинские войска вновь обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 03.08.2022

Украинские войска вновь обстреляли Донецк из "Града"

Украинские войска за пять минут два раза обстреляли Донецк, выпустив 20 ракет из РСЗО "Град" и 15 снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T10:32

2022-08-03T10:32

2022-08-03T10:32

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

кировский район

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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Украинские войска за пять минут два раза обстреляли Донецк, выпустив 20 ракет из РСЗО "Град" и 15 снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское – город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено15 снарядов калибром 155 миллиметров; 10.10 - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - сообщается в Telegram-канале представительства.Ранее в среду украинские войска несколько раз обстреливали Донецк, выпустив в общей сложности 30 ракет из реактивной системы залпового огня "Град".

https://ria.ru/20220803/donetsk-1806850333.html

донецк (днр)

украина

кировский район

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Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), украина, кировский район