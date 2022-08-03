https://ria.ru/20220803/donetsk-1806850333.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла женщина
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 03.08.2022
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла женщина
Женщина погибла в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T10:01
2022-08-03T10:01
2022-08-03T10:04
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
кировский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Женщина погибла в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Кировском районе Донецка погибла женщина", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что в среду утром украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка две ракеты из РСЗО "Ураган", позднее украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив 20 ракет из реактивной системы залпового огня "Град".
https://ria.ru/20220803/donbass-1806833369.html
донецк (днр)
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, донецк (днр), кировский район, донецкая народная республика
10:01 03.08.2022 (обновлено: 10:04 03.08.2022)
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла женщина
В ДНР заявили, что при обстреле Кировского района со стороны ВСУ погибла мирная жительница