https://ria.ru/20220803/donetsk-1806850333.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла женщина

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 03.08.2022

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла женщина

Женщина погибла в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T10:01

2022-08-03T10:01

2022-08-03T10:04

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

кировский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Женщина погибла в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Кировском районе Донецка погибла женщина", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что в среду утром украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка две ракеты из РСЗО "Ураган", позднее украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив 20 ракет из реактивной системы залпового огня "Град".

https://ria.ru/20220803/donbass-1806833369.html

донецк (днр)

кировский район

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), кировский район, донецкая народная республика