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Украинские войска выпустили еще 12 снарядов по Донецку - РИА Новости, 03.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220803/donetsk-1806841585.html
Украинские войска выпустили еще 12 снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили еще 12 снарядов по Донецку - РИА Новости, 03.08.2022
Украинские войска выпустили еще 12 снарядов по Донецку
Украинские войска в среду утром выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T09:15
2022-08-03T09:15
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
куйбышевский район
украина
нато
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ДОНЕЦК, 3 авг – РИА Новости. Украинские войска в среду утром выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:30 (совпадает с мск) – населенный пункт Первомайское – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 12 снарядов калибром 155 мм" - говорится в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220803/donbass-1806834765.html
донецк (днр)
куйбышевский район
украина
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в мире, донецк (днр), куйбышевский район, украина, нато
09:15 03.08.2022
 
Украинские войска выпустили еще 12 снарядов по Донецку

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили еще 12 снарядов по Донецку

© Фото : СЦКК ДНРПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© Фото : СЦКК ДНР
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 авг – РИА Новости. Украинские войска в среду утром выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:30 (совпадает с мск) – населенный пункт Первомайское – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 12 снарядов калибром 155 мм" - говорится в Telegram-канале представительства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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Вчера, 08:40Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Куйбышевский районУкраинаНАТО
 
 
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