https://ria.ru/20220803/donetsk-1806841585.html

Украинские войска выпустили еще 12 снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили еще 12 снарядов по Донецку - РИА Новости, 03.08.2022

Украинские войска выпустили еще 12 снарядов по Донецку

Украинские войска в среду утром выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T09:15

2022-08-03T09:15

2022-08-03T09:15

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

куйбышевский район

украина

нато

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ДОНЕЦК, 3 авг – РИА Новости. Украинские войска в среду утром выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:30 (совпадает с мск) – населенный пункт Первомайское – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 12 снарядов калибром 155 мм" - говорится в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220803/donbass-1806834765.html

донецк (днр)

куйбышевский район

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), куйбышевский район, украина, нато