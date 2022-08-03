https://ria.ru/20220803/donbass-1806984045.html

Брянская фабрика передала детям в ЛНР и ДНР школьную форму

Брянская фабрика передала детям в ЛНР и ДНР школьную форму - РИА Новости, 03.08.2022

Брянская фабрика передала детям в ЛНР и ДНР школьную форму

Брянская швейная фабрика передала тысячу комплектов школьной формы для детей, проживающих на территории ЛНР и ДНР, сообщается на сайте национального союза... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T16:01

2022-08-03T16:01

2022-08-03T16:01

луганская народная республика

донецкая народная республика

русская православная церковь

общество

брянская область

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БРЯНСК, 3 авг – РИА Новости. Брянская швейная фабрика передала тысячу комплектов школьной формы для детей, проживающих на территории ЛНР и ДНР, сообщается на сайте национального союза производителей школьной и форменной одежды."Брянская швейная фабрика передала 1000 комплектов школьной формы для детей, проживающих в зоне военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик", - говорится в сообщении.Отмечается, что таким образом фабрика поддержала благотворительную акцию Брянской епархии Русской Православной Церкви, которая проходит в преддверии нового учебного года.Школьная форма будет отправлена нуждающимся семьям с гуманитарным конвоем в числе прочей помощи, собранной российскими предпринимателями и неравнодушными прихожанами. Одежда предназначается для школьников разных возрастов, курточки и брюки для мальчиков, юбки и сарафаны для девочек.По информации Брянской епархии, с февраля этого года прихожане в постоянном режиме оказывает помощь мирным жителям ДНР И ЛНР. В апреле было передано более 20 тонн гуманитарного груза, собранного прихожанами храмов и жителями региона. Кроме того, помощь от приходских общин получают и беженцы, прибывающие на Брянщину.

https://ria.ru/20220803/deti-1806891589.html

https://ria.ru/20220729/deti-1805881955.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, донецкая народная республика, русская православная церковь, общество, брянская область