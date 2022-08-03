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Брянская фабрика передала детям в ЛНР и ДНР школьную форму - РИА Новости, 03.08.2022
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Брянская фабрика передала детям в ЛНР и ДНР школьную форму
Брянская фабрика передала детям в ЛНР и ДНР школьную форму - РИА Новости, 03.08.2022
Брянская фабрика передала детям в ЛНР и ДНР школьную форму
Брянская швейная фабрика передала тысячу комплектов школьной формы для детей, проживающих на территории ЛНР и ДНР, сообщается на сайте национального союза... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T16:01
2022-08-03T16:01
луганская народная республика
донецкая народная республика
русская православная церковь
общество
брянская область
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БРЯНСК, 3 авг – РИА Новости. Брянская швейная фабрика передала тысячу комплектов школьной формы для детей, проживающих на территории ЛНР и ДНР, сообщается на сайте национального союза производителей школьной и форменной одежды."Брянская швейная фабрика передала 1000 комплектов школьной формы для детей, проживающих в зоне военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик", - говорится в сообщении.Отмечается, что таким образом фабрика поддержала благотворительную акцию Брянской епархии Русской Православной Церкви, которая проходит в преддверии нового учебного года.Школьная форма будет отправлена нуждающимся семьям с гуманитарным конвоем в числе прочей помощи, собранной российскими предпринимателями и неравнодушными прихожанами. Одежда предназначается для школьников разных возрастов, курточки и брюки для мальчиков, юбки и сарафаны для девочек.По информации Брянской епархии, с февраля этого года прихожане в постоянном режиме оказывает помощь мирным жителям ДНР И ЛНР. В апреле было передано более 20 тонн гуманитарного груза, собранного прихожанами храмов и жителями региона. Кроме того, помощь от приходских общин получают и беженцы, прибывающие на Брянщину.
https://ria.ru/20220803/deti-1806891589.html
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луганская народная республика
донецкая народная республика
брянская область
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луганская народная республика, донецкая народная республика, русская православная церковь, общество, брянская область
16:01 03.08.2022
 
Брянская фабрика передала детям в ЛНР и ДНР школьную форму

Брянская швейная фабрика передала тысячу комплектов школьной формы детям в ЛНР и ДНР

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДети на улице в Мариуполе
Дети на улице в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Дети на улице в Мариуполе. Архивное фото
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БРЯНСК, 3 авг – РИА Новости. Брянская швейная фабрика передала тысячу комплектов школьной формы для детей, проживающих на территории ЛНР и ДНР, сообщается на сайте национального союза производителей школьной и форменной одежды.
"Брянская швейная фабрика передала 1000 комплектов школьной формы для детей, проживающих в зоне военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что таким образом фабрика поддержала благотворительную акцию Брянской епархии Русской Православной Церкви, которая проходит в преддверии нового учебного года.
Школьная форма будет отправлена нуждающимся семьям с гуманитарным конвоем в числе прочей помощи, собранной российскими предпринимателями и неравнодушными прихожанами. Одежда предназначается для школьников разных возрастов, курточки и брюки для мальчиков, юбки и сарафаны для девочек.
По информации Брянской епархии, с февраля этого года прихожане в постоянном режиме оказывает помощь мирным жителям ДНР И ЛНР. В апреле было передано более 20 тонн гуманитарного груза, собранного прихожанами храмов и жителями региона. Кроме того, помощь от приходских общин получают и беженцы, прибывающие на Брянщину.
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