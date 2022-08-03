https://ria.ru/20220803/donbass-1806980457.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку

Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку - РИА Новости, 03.08.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Александровку, выпустив десять снарядов калибром 152 миллиметра и 18 снарядов калибром 122 миллиметра,... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T15:53

2022-08-03T15:53

2022-08-03T15:53

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Александровку, выпустив десять снарядов калибром 152 миллиметра и 18 снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Георгиевка – город Донецк (Петровский район): выпущено десять снарядов калибром 155 миллиметров; 15.35 - населенный пункт Георгиевка - населенный пункт Александровка: выпущено 18 снарядов калибром 122 миллиметра", - сообщается в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от населенного пункта Марьинка, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел Донецка. В поселке отсутствует водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.

https://ria.ru/20220803/donbass-1806903399.html

https://ria.ru/20220803/donbass-1806879261.html

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика