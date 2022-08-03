https://ria.ru/20220803/donbass-1806980457.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку
Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку - РИА Новости, 03.08.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Александровку, выпустив десять снарядов калибром 152 миллиметра и 18 снарядов калибром 122 миллиметра,... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T15:53
2022-08-03T15:53
2022-08-03T15:53
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
петровский район
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752524040_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e8b790fe1dc54389c3be87fe64b68b8.jpg
ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Александровку, выпустив десять снарядов калибром 152 миллиметра и 18 снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Георгиевка – город Донецк (Петровский район): выпущено десять снарядов калибром 155 миллиметров; 15.35 - населенный пункт Георгиевка - населенный пункт Александровка: выпущено 18 снарядов калибром 122 миллиметра", - сообщается в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от населенного пункта Марьинка, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел Донецка. В поселке отсутствует водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
https://ria.ru/20220803/donbass-1806903399.html
https://ria.ru/20220803/donbass-1806879261.html
донецк (днр)
петровский район
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752524040_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_8209a797053bb65fe4317a8b38de38d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика
Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку
В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Александровку