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Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку - РИА Новости, 03.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220803/donbass-1806980457.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку
Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку - РИА Новости, 03.08.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Александровку, выпустив десять снарядов калибром 152 миллиметра и 18 снарядов калибром 122 миллиметра,... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T15:53
2022-08-03T15:53
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
петровский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Александровку, выпустив десять снарядов калибром 152 миллиметра и 18 снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Георгиевка – город Донецк (Петровский район): выпущено десять снарядов калибром 155 миллиметров; 15.35 - населенный пункт Георгиевка - населенный пункт Александровка: выпущено 18 снарядов калибром 122 миллиметра", - сообщается в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от населенного пункта Марьинка, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел Донецка. В поселке отсутствует водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
https://ria.ru/20220803/donbass-1806903399.html
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донецк (днр)
петровский район
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в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика
15:53 03.08.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку

В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Александровку

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Александровку, выпустив десять снарядов калибром 152 миллиметра и 18 снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Георгиевка – город Донецк (Петровский район): выпущено десять снарядов калибром 155 миллиметров; 15.35 - населенный пункт Георгиевка - населенный пункт Александровка: выпущено 18 снарядов калибром 122 миллиметра", - сообщается в Telegram-канале представительства.
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Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от населенного пункта Марьинка, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел Донецка. В поселке отсутствует водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Петровский районДонецкая Народная Республика
 
 
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