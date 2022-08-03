https://ria.ru/20220803/donbass-1806968348.html

При обстреле Александровки со стороны ВСУ погиб мужчина

При обстреле Александровки со стороны ВСУ погиб мужчина - РИА Новости, 03.08.2022

При обстреле Александровки со стороны ВСУ погиб мужчина

Мирный житель погиб в результате обстрела населенного пункта Александровка в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщает штаб... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T15:27

2022-08-03T15:27

2022-08-03T15:37

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

петровский район

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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела населенного пункта Александровка в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Александровку, погиб мужчина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от населенного пункта Марьинка, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел Донецка. В поселке отсутствует водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.

https://ria.ru/20220803/donbass-1806879906.html

донецк (днр)

украина

петровский район

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), украина, петровский район