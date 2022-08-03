https://ria.ru/20220803/donbass-1806968348.html
При обстреле Александровки со стороны ВСУ погиб мужчина
При обстреле Александровки со стороны ВСУ погиб мужчина - РИА Новости, 03.08.2022
При обстреле Александровки со стороны ВСУ погиб мужчина
Мирный житель погиб в результате обстрела населенного пункта Александровка в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщает штаб... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T15:27
2022-08-03T15:27
2022-08-03T15:37
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
петровский район
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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела населенного пункта Александровка в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Александровку, погиб мужчина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от населенного пункта Марьинка, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел Донецка. В поселке отсутствует водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
https://ria.ru/20220803/donbass-1806879906.html
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецк (днр), украина, петровский район
15:27 03.08.2022 (обновлено: 15:37 03.08.2022)
При обстреле Александровки со стороны ВСУ погиб мужчина
В ДНР заявили, что при обстреле Александровки со стороны ВСУ погиб мирный житель