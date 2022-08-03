Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 24 снаряда
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 24 снаряда
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили по Макеевке и Донецку 24 снаряда калибрами 152 и 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.35 (совпадает с мск) - н.п. Авдеевка – н.п. Макеевка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра... 13:25 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 18 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Макеевка находится приблизительно в 16 километрах к северо-востоку от Донецка.