https://ria.ru/20220803/donbass-1806931294.html

Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 24 снаряда

Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 24 снаряда - РИА Новости, 03.08.2022

Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 24 снаряда

Украинские войска за 10 минут выпустили по Макеевке и Донецку 24 снаряда калибрами 152 и 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T14:01

2022-08-03T14:01

2022-08-03T14:01

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

макеевка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили по Макеевке и Донецку 24 снаряда калибрами 152 и 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.35 (совпадает с мск) - н.п. Авдеевка – н.п. Макеевка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра... 13:25 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 18 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Макеевка находится приблизительно в 16 километрах к северо-востоку от Донецка.

https://ria.ru/20220803/donbass-1806883282.html

https://ria.ru/20220803/donetsk-1806857961.html

донецк (днр)

макеевка

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), макеевка, донецкая народная республика