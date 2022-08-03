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Украинские войска обстреляли Горловку и поселок Зайцево - РИА Новости, 03.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220803/donbass-1806903399.html
Украинские войска обстреляли Горловку и поселок Зайцево
Украинские войска обстреляли Горловку и поселок Зайцево - РИА Новости, 03.08.2022
Украинские войска обстреляли Горловку и поселок Зайцево
Украинские войска обстреляли населенные пункты Горловка и Зайцево (южное), выпустив 12 снарядов калибрами 152 и 122 миллиметра, сообщает представительство... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T13:01
2022-08-03T13:01
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
зайцево
донецкая народная республика
стирол
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ДОНЕЦК, 3 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Горловка и Зайцево (южное), выпустив 12 снарядов калибрами 152 и 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Дача – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что в 12.25 украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по поселку Зайцево (южное) со стороны населенного пункта Курдюмовка.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220803/donbass-1806883282.html
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горловка
зайцево
донецкая народная республика
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в мире, горловка, зайцево, донецкая народная республика, стирол
13:01 03.08.2022
 
Украинские войска обстреляли Горловку и поселок Зайцево

В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Горловку и поселок Зайцево

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Горловка и Зайцево (южное), выпустив 12 снарядов калибрами 152 и 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Дача – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 11:56Специальная военная операция на Украине
Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Гольмовский
Отмечается, что в 12.25 украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по поселку Зайцево (южное) со стороны населенного пункта Курдюмовка.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Мужчина демонстрирует осколки снаряда, найденные после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 11:41Специальная военная операция на Украине
Украинские войска вновь обстреляли Гольмовский
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаЗайцевоДонецкая Народная РеспубликаСтирол
 
 
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