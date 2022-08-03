https://ria.ru/20220803/donbass-1806903399.html

Украинские войска обстреляли Горловку и поселок Зайцево

Украинские войска обстреляли Горловку и поселок Зайцево - РИА Новости, 03.08.2022

Украинские войска обстреляли Горловку и поселок Зайцево

Украинские войска обстреляли населенные пункты Горловка и Зайцево (южное), выпустив 12 снарядов калибрами 152 и 122 миллиметра, сообщает представительство... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T13:01

2022-08-03T13:01

2022-08-03T13:01

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

зайцево

донецкая народная республика

стирол

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ДОНЕЦК, 3 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Горловка и Зайцево (южное), выпустив 12 снарядов калибрами 152 и 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Дача – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что в 12.25 украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по поселку Зайцево (южное) со стороны населенного пункта Курдюмовка.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220803/donbass-1806883282.html

https://ria.ru/20220803/donbass-1806879261.html

горловка

зайцево

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, зайцево, донецкая народная республика, стирол