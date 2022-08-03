https://ria.ru/20220803/donbass-1806889616.html
Украинские войска целенаправленно обстреливают церкви, заявили в ДНР
Украинские войска целенаправленно обстреливают церкви, заявили в ДНР - РИА Новости, 03.08.2022
Украинские войска целенаправленно обстреливают церкви, заявили в ДНР
Украинские войска целенаправленно обстреливают церкви в Краснолиманском районе Донецкой Народной Республики, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T12:18
2022-08-03T12:18
2022-08-03T12:32
специальная военная операция на украине
в мире
кировск
донецкая народная республика
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ТОРСКОЕ (ДНР), 3 авг - РИА Новости. Украинские войска целенаправленно обстреливают церкви в Краснолиманском районе Донецкой Народной Республики, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности председателя сельского совета села Торское Василий Седов."Попали в нашу церковь, целенаправленно это делается или нет? Если так посмотреть по обстрелам, наверное, да, потому что вот село Торское, рядом же Кировск, рядом же Терны - буквально рядом села стоят и во всех разбиты именно церкви... Можно сделать вывод, что это целенаправленно", - сказал Седов.
https://ria.ru/20220803/donbass-1806879906.html
кировск
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, кировск, донецкая народная республика
12:18 03.08.2022 (обновлено: 12:32 03.08.2022)
Украинские войска целенаправленно обстреливают церкви, заявили в ДНР
И.о. главы села Торское в ДНР Седов: ВСУ целенаправленно обстреливают церкви