Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска целенаправленно обстреливают церкви, заявили в ДНР - РИА Новости, 03.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220803/donbass-1806889616.html
Украинские войска целенаправленно обстреливают церкви, заявили в ДНР
Украинские войска целенаправленно обстреливают церкви, заявили в ДНР - РИА Новости, 03.08.2022
Украинские войска целенаправленно обстреливают церкви, заявили в ДНР
Украинские войска целенаправленно обстреливают церкви в Краснолиманском районе Донецкой Народной Республики, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T12:18
2022-08-03T12:32
специальная военная операция на украине
в мире
кировск
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802632518_0:135:3160:1913_1920x0_80_0_0_9aad6b6d917d4edfa94c2de99242c30d.jpg
ТОРСКОЕ (ДНР), 3 авг - РИА Новости. Украинские войска целенаправленно обстреливают церкви в Краснолиманском районе Донецкой Народной Республики, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности председателя сельского совета села Торское Василий Седов."Попали в нашу церковь, целенаправленно это делается или нет? Если так посмотреть по обстрелам, наверное, да, потому что вот село Торское, рядом же Кировск, рядом же Терны - буквально рядом села стоят и во всех разбиты именно церкви... Можно сделать вывод, что это целенаправленно", - сказал Седов.
https://ria.ru/20220803/donbass-1806879906.html
кировск
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802632518_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_12230f535a82907afbdf26903c748659.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кировск, донецкая народная республика
12:18 03.08.2022 (обновлено: 12:32 03.08.2022)
 
Украинские войска целенаправленно обстреливают церкви, заявили в ДНР

И.о. главы села Торское в ДНР Седов: ВСУ целенаправленно обстреливают церкви

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОРСКОЕ (ДНР), 3 авг - РИА Новости. Украинские войска целенаправленно обстреливают церкви в Краснолиманском районе Донецкой Народной Республики, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности председателя сельского совета села Торское Василий Седов.
"Попали в нашу церковь, целенаправленно это делается или нет? Если так посмотреть по обстрелам, наверное, да, потому что вот село Торское, рядом же Кировск, рядом же Терны - буквально рядом села стоят и во всех разбиты именно церкви... Можно сделать вывод, что это целенаправленно", - сказал Седов.
Окно здания, поврежденное после ударов ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 11:44Специальная военная операция на Украине
В ДНР за 168 дней эскалации погибли 283 гражданских
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКировскДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала