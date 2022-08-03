Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Гольмовский
В ДНР заявили, что украинские войска вновь обстреляли Донецк и Гольмовский
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и поселок Гольмовский, выпустив 43 снаряда калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Николаевка Вторая - населенный пункт Гольмовский: выпущено 15 снарядов калибром 122 миллиметра; 11.05 - населенный пункт Победа - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра; 11.10 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено 22 снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Ранее представительство сообщало, что украинские войска несколько раз обстреливали Гольмовский и Донецк.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.