https://ria.ru/20220803/donbass-1806883282.html

Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Гольмовский

Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Гольмовский - РИА Новости, 03.08.2022

Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Гольмовский

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и поселок Гольмовский, выпустив 43 снаряда калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T11:56

2022-08-03T11:56

2022-08-03T11:56

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и поселок Гольмовский, выпустив 43 снаряда калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Николаевка Вторая - населенный пункт Гольмовский: выпущено 15 снарядов калибром 122 миллиметра; 11.05 - населенный пункт Победа - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра; 11.10 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено 22 снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее представительство сообщало, что украинские войска несколько раз обстреливали Гольмовский и Донецк.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.

https://ria.ru/20220803/donetsk-1806857961.html

https://ria.ru/20220803/donbass-1806851969.html

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика