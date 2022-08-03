Рейтинг@Mail.ru
В ДНР за 168 дней эскалации погибли 283 гражданских - РИА Новости, 03.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220803/donbass-1806879906.html
В ДНР за 168 дней эскалации погибли 283 гражданских
В ДНР за 168 дней эскалации погибли 283 гражданских - РИА Новости, 03.08.2022
В ДНР за 168 дней эскалации погибли 283 гражданских
В Донецкой Народной Республике за 168 дней эскалации погибли 283 гражданских, пострадали 2825, в том числе 187 детей, сообщило в среду представительство ДНР в... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T11:44
2022-08-03T11:44
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802025642_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bce7aedd4d5d11599007c9898ef58eea.jpg
ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике за 168 дней эскалации погибли 283 гражданских, пострадали 2825, в том числе 187 детей, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За 168 дней эскалации погибли 283 гражданских лица, в том числе 16 детей", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Отмечается, что за этот период пострадали 2825 мирных жителей, в том числе 187 детей."За 168 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксирован 7201 факт ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 6870", - отмечает ведомство.Согласно данным представительства, за этот период украинские войска выпустили по территории ДНР 58 354 боеприпасов различного калибра, включая 31 ракету из ОТРК "Точка-У", 14 ракет РСЗО "Смерч", 194 ракеты РСЗО "Ураган" и 9949 ракет РСЗО "Град", а также 4983 снаряда применяемого НАТО калибра 155 миллиметров.В результате обстрелов со стороны украинских войск повреждения получили 6088 жилых домов и 1361 объект гражданской инфраструктуры, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20220803/donetsk-1806850333.html
https://ria.ru/20220802/aleksandrovka-1806749368.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802025642_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_847d5d6516f9286caa29cfcb7d889bed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, сцкк, нато
11:44 03.08.2022
 
В ДНР за 168 дней эскалации погибли 283 гражданских

В ДНР заявили, что за 168 дней эскалации погибли 283 мирных жителя, ранены 2825 человек

© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара / Перейти в фотобанкОкно здания, поврежденное после ударов ВСУ
Окно здания, поврежденное после ударов ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара
Перейти в фотобанк
Окно здания, поврежденное после ударов ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике за 168 дней эскалации погибли 283 гражданских, пострадали 2825, в том числе 187 детей, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"За 168 дней эскалации погибли 283 гражданских лица, в том числе 16 детей", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 10:01Специальная военная операция на Украине
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла женщина
Отмечается, что за этот период пострадали 2825 мирных жителей, в том числе 187 детей.
"За 168 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксирован 7201 факт ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 6870", - отмечает ведомство.
Согласно данным представительства, за этот период украинские войска выпустили по территории ДНР 58 354 боеприпасов различного калибра, включая 31 ракету из ОТРК "Точка-У", 14 ракет РСЗО "Смерч", 194 ракеты РСЗО "Ураган" и 9949 ракет РСЗО "Град", а также 4983 снаряда применяемого НАТО калибра 155 миллиметров.
В результате обстрелов со стороны украинских войск повреждения получили 6088 жилых домов и 1361 объект гражданской инфраструктуры, отметили в ведомстве.
Последствия обстрела со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 18:01Специальная военная операция на Украине
При обстреле Александровки украинскими войсками пострадали три человека
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала