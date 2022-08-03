https://ria.ru/20220803/donbass-1806879906.html
В ДНР за 168 дней эскалации погибли 283 гражданских
В ДНР за 168 дней эскалации погибли 283 гражданских - РИА Новости, 03.08.2022
В ДНР за 168 дней эскалации погибли 283 гражданских
В Донецкой Народной Республике за 168 дней эскалации погибли 283 гражданских, пострадали 2825, в том числе 187 детей, сообщило в среду представительство ДНР в... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T11:44
2022-08-03T11:44
2022-08-03T11:44
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике за 168 дней эскалации погибли 283 гражданских, пострадали 2825, в том числе 187 детей, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За 168 дней эскалации погибли 283 гражданских лица, в том числе 16 детей", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Отмечается, что за этот период пострадали 2825 мирных жителей, в том числе 187 детей."За 168 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксирован 7201 факт ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 6870", - отмечает ведомство.Согласно данным представительства, за этот период украинские войска выпустили по территории ДНР 58 354 боеприпасов различного калибра, включая 31 ракету из ОТРК "Точка-У", 14 ракет РСЗО "Смерч", 194 ракеты РСЗО "Ураган" и 9949 ракет РСЗО "Град", а также 4983 снаряда применяемого НАТО калибра 155 миллиметров.В результате обстрелов со стороны украинских войск повреждения получили 6088 жилых домов и 1361 объект гражданской инфраструктуры, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20220803/donetsk-1806850333.html
https://ria.ru/20220802/aleksandrovka-1806749368.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, сцкк, нато
В ДНР за 168 дней эскалации погибли 283 гражданских
В ДНР заявили, что за 168 дней эскалации погибли 283 мирных жителя, ранены 2825 человек