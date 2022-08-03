https://ria.ru/20220803/donbass-1806879261.html

Украинские войска вновь обстреляли Гольмовский

Украинские войска вновь обстреляли Гольмовский - РИА Новости, 03.08.2022

Украинские войска вновь обстреляли Гольмовский

Украинские войска обстреляли Гольмовский, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T11:41

2022-08-03T11:41

2022-08-03T11:41

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

горловка

сцкк

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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Гольмовский, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.35 (совпадает с мск) - населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Гольмовский: выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщается в Telegram-канале представительства.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало, что украинские войска в среду утром несколько раз обстреляли Гольмовский.Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северу от Горловки.

https://ria.ru/20220803/donetsk-1806857961.html

https://ria.ru/20220803/donbass-1806847761.html

донецкая народная республика

украина

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, украина, горловка, сцкк