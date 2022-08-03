https://ria.ru/20220803/donbass-1806879261.html
Украинские войска вновь обстреляли Гольмовский
Украинские войска вновь обстреляли Гольмовский - РИА Новости, 03.08.2022
Украинские войска вновь обстреляли Гольмовский
Украинские войска обстреляли Гольмовский, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T11:41
2022-08-03T11:41
2022-08-03T11:41
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
горловка
сцкк
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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Гольмовский, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.35 (совпадает с мск) - населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Гольмовский: выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщается в Telegram-канале представительства.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало, что украинские войска в среду утром несколько раз обстреляли Гольмовский.Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северу от Горловки.
https://ria.ru/20220803/donetsk-1806857961.html
https://ria.ru/20220803/donbass-1806847761.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, горловка, сцкк
Украинские войска вновь обстреляли Гольмовский
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Гольмовскому восемь снарядов калибра 152 миллиметра