https://ria.ru/20220803/donbass-1806851969.html
Украинские войска обстреляли Гольмовский
Украинские войска обстреляли Гольмовский - РИА Новости, 03.08.2022
Украинские войска обстреляли Гольмовский
Украинские войска обстреляли поселок Гольмовский, выпустив 14 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T10:09
2022-08-03T10:09
2022-08-03T10:09
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
горловка
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ДОНЕЦК, 3 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Гольмовский, выпустив 14 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:45 (совпадает с мск) – населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Гольмовский: выпущено 14 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
https://ria.ru/20220803/donetsk-1806845051.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, горловка
Украинские войска обстреляли Гольмовский
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Гольмовскому 14 снарядов калибра 122 миллиметра