https://ria.ru/20220803/donbass-1806851969.html

Украинские войска обстреляли Гольмовский

Украинские войска обстреляли Гольмовский - РИА Новости, 03.08.2022

Украинские войска обстреляли Гольмовский

Украинские войска обстреляли поселок Гольмовский, выпустив 14 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T10:09

2022-08-03T10:09

2022-08-03T10:09

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

горловка

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ДОНЕЦК, 3 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Гольмовский, выпустив 14 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:45 (совпадает с мск) – населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Гольмовский: выпущено 14 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.

https://ria.ru/20220803/donetsk-1806845051.html

донецкая народная республика

украина

горловка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, украина, горловка