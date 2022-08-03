https://ria.ru/20220803/donbass-1806847761.html
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку - РИА Новости, 03.08.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли поселок Пантелеймоновка, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T09:42
2022-08-03T09:42
2022-08-03T09:42
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 3 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Пантелеймоновка, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.
https://ria.ru/20220803/kherson-1806841003.html
донецкая народная республика
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, донецк (днр)
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Пантелеймоновке шесть снарядов