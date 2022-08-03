https://ria.ru/20220803/donbass-1806847761.html

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку - РИА Новости, 03.08.2022

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку

Украинские войска обстреляли поселок Пантелеймоновка, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T09:42

2022-08-03T09:42

2022-08-03T09:42

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

донецк (днр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797341999_0:323:2954:1985_1920x0_80_0_0_1a8184e59ce379121494eda0ce676598.jpg

ДОНЕЦК, 3 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Пантелеймоновка, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.

https://ria.ru/20220803/kherson-1806841003.html

донецкая народная республика

украина

донецк (днр)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, украина, донецк (днр)